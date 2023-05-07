星宇日本航班延誤　飛洛杉磯班機也「誤點24小時」！152人受害

記者李宜秦／台北報導

星宇航空發生嚴重延誤事件，因JX800台北-東京航班遇上強風延誤，導致另外2個航班JX801、JX803也因此受到影響，不只如此，連原訂昨晚11時40分飛往洛杉磯的JX02班機也延誤，共152人受影響，星宇航空表示，該班機延誤24小時，將於今日同時間起飛，機上旅客昨日分別返家、入住飯店，也有些旅客已簽轉他航。

▲星宇航空飛洛杉磯航班延誤。（圖／星宇航空提供）

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星宇航空5月6日JX803東京-台北航班，原訂於日本時間下午4:10起飛返台，由於該航機於抵達東京成田機場後，航機指示燈顯示異常，星宇航空依規定進行航機檢查，航機於日本時間晚間6:13檢查完成，準備起飛，但昨日成田機場受到側風影響，太多航機等待起降，以至於JX803遲遲無法得到起飛許可，導致飛航組員屆臨超時問題。

雖緊急自台北安排兩名機師搭機趕往東京，然因成田機場已達宵禁時間，禁止航班起降，並禁止當班旅客清關離開機場，故只能安排旅客於機場候機室過夜，提供睡袋、點心及瓶水等。

為使該班機旅客能儘速返台，星宇航空已將部分旅客簽轉他航，並於清晨4:00調度一架A321飛渡東京以接回旅客。該班機已於日本時間7日早上8：15抵達成田機場，目前旅客已登機，等待後推起飛。

原執行此航班任務之A350航機，以及因前日JX800延誤而尚滯留於成田之另一架A350，因組員執勤時數問題無法載客返台，為將後續影響其他航班之程度降至最低，星宇航空緊急調派4名連同董事長張國煒在內之A350機長，連夜搭乘外家航空前往成田機場，駕駛兩架A350於日本時間上午約9:00起飛返台。

星宇航空對於此次航班延誤深感抱歉，JX803之旅客將全額退票，並全力協助後續行程事宜，同時內部也將全面深刻檢視本次事件之處置措施。