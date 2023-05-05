綠連環問「到底支不支持核電？」　侯友宜：核融合若商轉「那當然啊」

▲民進黨新北市議員鄭宇恩質詢侯友宜核廢問題。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

民進黨團今在新北市議會進行總質詢，總召鄭宇恩問新北市長侯友宜對於核能的態度。侯友宜再重申「沒有安全沒有核電」，鄭宇恩問，「你到底支不支持核電」，侯回「你們現在也在用核電」，鄭再問，「你未來的能源配比，還會把核電放進去嗎？」侯說，其實科技會進步的，若核融合能夠商轉「那當然啊！」。

鄭宇恩質詢時問侯對核能的態度，侯友宜先表示，「民眾關心不缺電」，鄭問，「怎樣不缺電？」侯回，中央現在講非核家園，但是一直停電，表示這樣的政策是不好的。鄭問侯的能源配比，侯友宜回，中央要有能力把核廢料處理才能談核電。

鄭宇恩批，侯都把核廢料與核能問題推給中央，「你既然提不出比中央更好的能源政策就不要亂批評」。侯友宜表示，核電發能過程中，核安要有國際與國內認證，尤其核廢料的選址沒有那麼簡單，還要考慮天然災害、地震，新北已經有兩座核電廠，民眾最關心的是不要缺電。

鄭宇恩再問到底什麼是好的能源配比？侯友宜表示，能源配比一定要提供穩定電力，讓民眾可以使用穩定電力，再生能源雖然是趨勢，但是還要經過討論，科技是會進步，核融合科技若能處理核能能夠商轉「那當然啊」。

