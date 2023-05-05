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「理想很豐滿現實很骨感」　侯友宜談2025非核家園：完全做不到

▲新北市長侯友宜出席市政總質詢 。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出席市政總質詢 。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（5）日赴議會總質詢，無黨籍新北市議員蘇泓欽問到「到底是否支持核四重啟？」侯友宜重申，沒有核安沒有核電；且他看到目前政府提2025的非核家園，以及綠電要達到2成，他直言「完全做不到」，根本是「理想很豐滿、現實很骨感 」，民眾最關心的是用電時會不會缺電，中央必須做好能源配比。

對於蘇泓欽質詢時問到是否支持核能，侯友宜再次提到「沒有核安就沒有核電」，重不重啟核四不是誰說了算，要過經過國際、國內專家學者來討論，核安一定要擺在最前面，他不是這麼專業，但是他尊重專業，因此做任何決定一定要聽從專業，才可以做後續評估。

蘇泓欽問，「所以市長，核四重啟的關鍵是不是在於廢料處理的程序？」侯友宜再說， 現階段中央是採室外乾式貯存，但他擔任新北核安委員會主委11年多，專家學者都認為室內貯存比室外乾式貯存好，前行政院長林全也說要往這個方向推動，但是不知道為什麼現在都是室外乾式貯存，還是要尊重專家學者對核安的看法，核安才是最重要的，應採取更高標準。

蘇泓欽追問，「所有如果未來都改成室內貯存，侯市長就會支持重啟核四或是支持核能嗎？」侯友宜再說，中央一定要有完整的能源配比方式，要讓人民有穩定的電力。中央目前提出的非核家園「完成做不到」，「理想很豐滿，現實很骨感」，當年政府經濟起飛過程，核電扮演重點角色，1983年核電佔比39％，最高峰曾達到50％，現在因非核家園核電不到一成。

侯友宜強調，能源配比很重要，這是中央要明確清楚的政策，當時有核電，所以基載電力有核電，有穩定的電力，才有現在的電子產業、經濟蓬勃發展，在中後期核電是扮演經濟轉型很重要的角色，現在大家對核電有很多想法都給予尊重，民眾只要不缺電，所以最重要的是政府拿出魄力來，要好好想能源配比做好調整。
 

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關鍵字：

侯友宜非核家園核能核安

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