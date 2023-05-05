郭侯之爭誰出線？她分析：侯友宜空洞又草包　郭董不會接受被當猴耍

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，國民黨內競爭激烈，新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都動作頻頻。對此，民進黨立委高嘉瑜5日表示，郭侯之爭目前看起來兩敗俱傷，侯友宜黨務跟政務分不清楚，看起來空洞又草包，郭台銘則是不定時炸彈，若國民黨如外界所言內定侯友宜，把郭董當猴子耍，這絕對不是霸氣總裁能夠接受的。

高嘉瑜表示，郭侯之爭目前看起來兩敗俱傷，尤其是侯友宜放著新北市政不管，跑來插手港湖選舉，讓人覺得黨政不分，侯友宜回答更是令人嘆為觀止、答非所問，他說「雙北合作不好嗎？」但雙北合作應該在市政而非黨務，他連黨務跟政務都分不清嗎？這種說法更凸顯侯友宜就是空洞而草包。

高嘉瑜指出，郭台銘近期急起直追，透過很多活動，跟立委見面、拉近跟年輕人距離，但也頻頻出錯，包含核電廠興建與否跟很多議題，好像為了博取聲量有很多犯錯，這兩個候選人在參選總統格局上是否有所不足。

高嘉瑜表示，相較之下，賴清德從2020到現在為參選總統做好準備，不管是與各界交流跟很多議題上，他都非常關心，以總統候選人跟領導人格局來講，賴清德絕對夠格。

對於外界評估郭台銘可能做白工？高嘉瑜指出，郭台銘可能成為國民黨不定時炸彈，如果他一頭熱、一心以為朱立倫會給他公平選舉方式、由民調定奪誰是最強候選人，但最後若結果不是如此，而是如外界傳言內定侯友宜，甚至可以來喬北市選舉，這樣會讓郭台銘被國民黨當猴子耍，這絕對不是霸氣總裁能夠接受的。

高嘉瑜表示，最後結果如何，甚至郭台銘是否可能跟柯文哲合作，這是選戰下個關鍵，國民黨最大問題就是沒有公平初選機制，每件事用喬的就可以決定，難怪年輕人覺得在國民黨不被尊重、沒有出頭機會。