黃暐瀚發問「總統投誰」　9通電話全部支持柯文哲！結果超驚人

▲2024總統大選支持誰？9通Call in電話一面倒力挺柯文哲 。（圖／翻攝自柯文哲、郭台銘、侯友宜、賴清德臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

2024總統大選逼近，各陣營積極布局。資深媒體人黃暐瀚今（5）日在廣播節目【POP撞新聞】接聽民眾Call in，詢問他們在2024年的總統大選中支持哪一位候選人？令人驚訝的是，連續九個民眾一面倒力挺民眾黨主席柯文哲，並提出各種不同的理由。

為何支持柯文哲？有民眾表示，支持柯文哲是因為他提倡組織聯合政府的概念。許多 Call in 民眾皆感嘆，台灣藍綠政治環境愈趨複雜、惡劣，相信柯文哲有能力超越藍綠，帶領不同的政黨一起合作，推動更多的政策和改革，讓台灣更加繁榮和穩定。

▲連續9通電話都支持柯文哲，黃暐瀚超驚訝！（圖／翻攝自撞新聞YouTube）

一位民眾對於柯文哲的市政成績給予高度評價，認為他在過去八年的市長任內，讓台北市往好的方向前進，包括人行道、交通建設、智慧城市等方面都有顯著地進度，「這些改變都是有目共睹的」。他認為，身邊許多朋友不是那麼關心政治口水，大家更關心的都是生活環境有沒有變更好。

更有意思的是，還有一位來自台南的民眾直言，「想支持國民黨候選人，不過內心卻想要投給柯文哲」，因為他期望政黨輪替，若柯文哲最後有勝算贏得總統大選，他一定會蓋下去投給柯文哲，而且政黨票也會給民眾黨；還有部分民眾欣賞柯文哲做事「務實」、以及他的價值觀，認為柯文哲是一位實事求是、踏實做事的政治領袖。

對於9通電話，通通挺柯的結果，黃暐瀚認為，很可能只是證明，支持柯文哲的人，喜歡聽他的節目，所以出現「同溫層效應」，因為真正的支持度，目前還是賴清德最高。不過，柯文哲的「存在感」與「人氣」擺在那邊，騙不了人。這麼一個小黨，支持度穩定超過20％，小草不只有鑽出石縫的權利，小草還有蘆薈的價值。



2024總統候選人支持誰？9通Call-in結果如下：

1 、台北 陳先生（柯文哲），想投柯文哲，但擔心柯文哲選不上。

2 、台中 羅先生（柯文哲），貨比三家，還是覺得柯最好。

3 、台北 黃小姐（柯文哲），覺得柯文哲談到教育與道德，價值觀正確。

4 、新北 楊小姐（柯文哲），柯文哲比較起來最務實。

5 、新北 吳先生（柯文哲），在台北上班，台北進步有目共賭。37歲

6 、彰化 莊先生（柯文哲），去年原本想投侯，現在改投柯，希望政府打房。30歲

7 、台南 陳先生（投國民黨或柯），只有柯有機會，會改投柯，政黨票投民眾黨。

8 、屏東 林先生（柯文哲），柯認真做事對台灣好，62歲，媽媽90歲也投柯。

9 、高雄 朱先生（柯文哲），北漂工作，台北有改變，支持聯合政府。35歲

▼從民眾的支持理由可發現，柯文哲能夠跨越藍綠意識形態，成為大多數人都認同的選擇。（圖／柯文哲臉書）