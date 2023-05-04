竹山30年資歷牙醫師跋山涉水14年　守護偏鄉原民口腔健康

▲5月4日為牙醫師節。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

5月4日是牙醫師節，牙醫師黃源昌在竹山鎮經營診所33年，其中翻山越嶺至信義鄉執行義診、巡迴醫療服務及口腔保健衛教也已長達14年，目前仍維持每周約3至4天上山服務，為了偏鄉口腔保健幾乎全年無休。

信義鄉潭南國小學生小萌（化名）的牙痛，就是黃源昌多次到校診治齲齒後才恢復健康，他也承諾：「我如果還走得動，我就儘量就過來」校長李岱恩說：「蛀牙就醫在都市很常見，我們學校位於偏鄉的山區，小朋友在就醫或是牙齒的保健，這方面的治療，都十分不方便」。

潭南部落居民亦表示，山上居民如果有牙齒保健或要緊急處理，約需1個小時車程到埔里鎮或水里鄉看診，還好有黃源昌等熱血醫師默默守護偏鄉無醫村，很感謝醫師們的無私付出。

南投縣牙醫師公會李泰憲理事長表示，會員醫師們也認養偏鄉學校進行巡迴醫療服務，每個星期都要放下牙醫診所的門診業務，到偏鄉學校看診，協助交通不便的居民和小朋友；南投牙醫偏鄉巡迴醫療自 99年開始，除服務4處醫療站，還有91個醫療點（包括72所學校、19個社區），每年提供約1,600個診次，服務約8000人次，提供齲齒治療、根管治療，還有塗氟、溝窩封填等預防保健。

南投縣衛生局長陳南松指出，全縣目前執業牙醫登記數164人，醫療資源大多集中在人口稠密4鄉鎮，衛生局、南投縣及台中市牙醫師公會共同推動偏鄉及原鄉口腔醫療服務：繼中寮、地利及仁愛霧社牙科醫療站後，今年3月10日在仁愛鄉衛生所互助衛生室開設仁愛互助村牙醫醫療站。

但醫療發展不均、執業牙醫年齡增長（平均年齡54歲），讓醫師心有餘力不足，且願意長途跋涉、奔波在偏鄉環境的巡迴醫療服務醫師相對少；陳南松說，目前衛生局協調本縣與台中市牙醫師公會合作支援，期盼都會區有熱忱的牙醫師加入偏鄉巡迴醫療的平台，守護縣民的口腔健康。