暖愛偏鄉！知本金聯世紀酒店辦公益餐會關懷體育班學生

圖、文／知本金聯世紀酒店提供

知本金聯世紀酒店秉持著取之社會、回饋在地的精神，於112年4月27日舉辦「知本國中體育班－公益餐會」，特邀知本國中體育班師生蒞臨飯店用餐，為孩子們送上關懷和支持。本次餐會旨在向體育班弱勢學生伸出援手，為他們提供一頓美食和溫暖的陪伴，並呼籲大眾對於弱勢學生的關懷和支持。

知本國中位於台東市郊，為大知本地區唯一的中學，學生多來自於部落與附近社區；為推廣舉重、健力…等運動，特別成立體育班進行人才培育，讓有潛力的學生在優良指導下發揮自己的長才，早期因練習場地非常克難不堪、設備不佳，學員雖只能在艱苦的環境中練習，卻能奮勇向上，在多次比賽中屢獲佳績；其中舉重隊的選手多來自於偏鄉，家中位置偏遠、或單親、清寒、隔代教養…等因素，學校為了幫助學生能找到自我專才不偏離軌道，於縣府及宗教公益團體的大力協助下，成立了一座專責舉重場所－夢翔館，讓這些弱勢家庭的孩子都能夠有個優質且標準的場地中，專心練習，鼓勵孩子們積極參與體育訓練和比賽，並關注弱勢學生的健康成長。

知本金聯世紀酒店近年一直致力於社會公益活動，積極參與各項公益事業。例如與孩子的書屋公益合作、贊助公益住宿、與世界展望會合作聖誕公益活動…等等，透過這次公益餐會，希望能為孩子們帶來快樂，同時向社會傳遞正能量，呼籲更多人積極參與公益事業，共同關注和幫助弱勢群體。