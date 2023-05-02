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接送車偏鄉險路驚險冒白煙　意外揭他們「不只是日照」無怨悔

▲這群人只惦記著「長輩需要妥適的長照服務」，用感謝上帝的心奉獻辛勤無私的付出，即便遇上危險，亦僅是一句「願上帝記念我們的服事」而無怨悔。（圖／潘政憲提供）

▲緊急停下的接送車冒出白煙，所有人立即退至安全處。（圖／潘政憲提供）

記者蔡佩旻／台東報導

憑藉「哪裡有需要，就往哪裡去」的信念，一粒麥子基金會以「偏鄉日照建置計畫」與神同工服事弱勢族群，一場有驚無險的小插曲，意外揭露偏鄉日照服務的辛苦，金峰日照中心每日往返逾150公里路程，這群人只惦記著「長輩需要妥適的長照服務」，用感謝上帝的心奉獻辛勤無私的付出，即便遇上危險，亦僅是一句「願上帝記念我們的服事」而無怨悔。

4月21日因金峰日照司機請假，由一粒麥子基金會台東服務中心主任潘政憲代理客串司機職人，一清早的6時30分出門在1小時後接到太麻里的第一位長輩上車，第一趟共有4名長輩、半小時即回到日照中心。接送過程一直到第四趟，車子突然在一個180度轉彎的斜坡熄火，停下後還冒著白煙，所有人立即下車到安全處後，確定只單純過熱，大家這才鬆一口氣，有驚無險。

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▲這群人只惦記著「長輩需要妥適的長照服務」，用感謝上帝的心奉獻辛勤無私的付出，即便遇上危險，亦僅是一句「願上帝記念我們的服事」而無怨悔。（圖／潘政憲提供）

▲惦記著「長輩需要妥適的長照服務」，他們對於身體力行的辛勞無怨悔。（圖／潘政憲提供）

台東服務中心主任潘政憲道出這段經歷，雖是平鋪直述，但看在旁人眼裡，無不倒抽一口氣，不禁想，原來「接送」過程也是會有高風險的時候。潘政憲說，在約9時許出發大溪接最後一批長輩時就在接完第一位長輩後，繼續上山接另一位長輩時，復康巴士在近180度轉彎的斜坡上熄火了，靠著開手排的經驗雖順利在近40度角的斜坡上坡起步並轉彎，卻在此時引擎蓋出現大量的白煙。

▲這群人只惦記著「長輩需要妥適的長照服務」，用感謝上帝的心奉獻辛勤無私的付出，即便遇上危險，亦僅是一句「願上帝記念我們的服事」而無怨悔。（圖／潘政憲提供）

▲車子後方緊鄰山溝，潘政憲說，麥子在偏鄉的服務，同工們真的需要有智慧隨機應變。（圖／潘政憲提供）

隨車人員大喊車子冒煙了，要拿滅火器！潘政憲立馬將車輛山壁停靠且拉好手剎車，拿大石頭擋住後車輪後隨車人員立即將車上的長輩帶下車，3人退到安全處，路過的熱心排灣族阿伯也下車遞上一瓶礦泉水給水箱備用，潘政憲與交通組行控中心的組長、保修廠確認車況，車輛冷卻後檢查水箱及機油都正常，儀表也沒有出現異常警示，幸好只是上山車輛引擎過熱所造成，不影響行車，回到日照中心約10時30分，這天一共接送了18人次長輩。

「在自己的故鄉服務，總有一種說不出的責任及義務」潘政憲表示，為了接送安全，所有交通接送車輛皆會定期保養，出車前也會行前檢查。感謝上帝讓他再次體驗偏鄉長照的不易，願上帝加添更多智慧在這些服事上，讓他在日照、居服、交通接送、送餐、老人據點、失智據點上盡力。潘政憲提到，必經路段都是遊客也喜愛的美景及部落文化，悠閒的在部落民宿、咖啡坊看著太平洋且享受著風味美食及那短暫的美好時光。

▲這群人只惦記著「長輩需要妥適的長照服務」，用感謝上帝的心奉獻辛勤無私的付出，即便遇上危險，亦僅是一句「願上帝記念我們的服事」而無怨悔。（圖／潘政憲提供）

金峰日照中心每日接送長輩往返逾150公里路程，必經山路蜿蜒崎嶇。（圖／潘政憲提供）

但讓潘政憲體驗到的卻是偏鄉長輩若沒有基金會人員辛勤無私的付出，將無法接受到妥適的長照服務，我們必需抱持著「哪裡有需要，就往哪裡去」信念，與神同工服事弱勢族群。台東服務中心目前有關山、鹿野、金峰及新生四間日照，「不只是日照－不只照顧老人，也幫了老人的家」。

同屬「東基公益」伙伴的台東基督教醫院山巡醫療、麥子台東服務中心的長照交通加上身障交通約60輛復康巴士在偏鄉的服務，顯示交通接送對於提供長輩長照服務及醫療需求特別高，除了交通，偏鄉的服務據點也舉足輕重，政府推動一國中學區一日照，讓長輩不用再徒勞往返接受服務，期待能有更多的日照在偏鄉設立，就近服務長輩、造福更多偏鄕的需求。

▲這群人只惦記著「長輩需要妥適的長照服務」，用感謝上帝的心奉獻辛勤無私的付出，即便遇上危險，亦僅是一句「願上帝記念我們的服事」而無怨悔。（圖／潘政憲提供）

▲大部份部落道路窄小，常會需要以倒退的方式進入，方便接送不良於行的長輩。（圖／潘政憲提供）

一粒麥子基金會台東服務中心懇邀支持「東基公益」一粒麥子基金會「不只是日照建置計畫」
線上捐款專區：https://pse.is/4hzf4t
郵局劃撥帳號：06685996；戶名：一粒麥子基金會； 捐款項目請註明「偏鄉日照」
其他捐款方式連結：https://www.wheat.org.tw/Collapse.aspx?tid=141
愛心專線：（089）310-000發展室

 ►聽Podcast #我在案發現場

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