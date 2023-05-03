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阿伯別怕！嘉義翁迷途50公里到雲林　熱心鄉民報警助平安返家

▲來自嘉義的失智老翁獨自騎車到離家50公里遠的雲林四湖鄉，被民眾發現駐足路口異狀，報警後查出身份聯系親屬平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲來自嘉義的失智老翁獨自騎車到離家50公里遠的雲林四湖鄉，被民眾發現駐足路口異狀，報警後查出身份聯系親屬平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「阿伯你別怕！我們幫你找到家人送你回家！」住在嘉義民雄的老翁騎了近50公里路來到雲林四湖鄉，他迷途牽著腳踏車在街上徘徊，熱心民眾察覺有異報警求助，台西警分局四湖分駐所副所長曾煥國、警員黃嘉倫協助他平安回家。

台西警分局四湖分駐所於日前晚間約20時許接獲民眾報案，指出在中正路有一位老翁牽著腳踏車在街道上走來走去，路人問他話都答不上來，民眾感覺他應該是迷路了報警求助。當時天色已暗，路上車輛來來往往，老翁牽著腳踏車站在十字路口，東張西望像在找東西，員警上前詢問「阿伯你在找什麼？住在哪裡？」老翁張開嘴慢慢的說出「我是陸00」其餘的都表示不知道。

警員將陸姓老翁帶回所內，他顯得有些緊張，員警安撫他的情緒拿來飲用水及泡麵讓他充飢，以警政電腦系統查詢，得知87歲的陸姓老翁住在嘉義縣民雄鄉工業區附近，子女皆在北部工作、他一人獨居，警方電聯親屬時家人得知他竟然隻身騎腳踏車來到50公里外的雲林都嚇了一跳，立即連繫附近的親友代為接回，家人感謝警方熱心幫忙，罹患失智症的父親才不至發生危險。

台西分局提醒民眾，家中如有年邁老人，可向相關單位申請愛心手鍊、手環等，可防止失智老人走失及加速連絡上家屬的時間，對於家中有長輩失智的情況，要更加的關心及照料，避免其獨自外出發生危險。

▲來自嘉義的失智老翁獨自騎車到離家50公里遠的雲林四湖鄉，被民眾發現駐足路口異狀，報警後查出身份聯系親屬平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲來自嘉義的失智老翁獨自騎車到離家50公里遠的雲林四湖鄉，被民眾發現駐足路口異狀，報警後查出身份聯系親屬平安送返家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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