洗刷行人地獄污名！雲林警動員路口稽查　1天開出191張罰單

▲雲林縣1至4月取締「行經行人穿越道、轉彎不暫停讓行人或視障者先行之違規」案，共計有233件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局配合內政部警政署5月「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，動員6個分局及交通警察隊，於多事故及多違規路口加強執法4大重點項目「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等，5月1日一天就取締總計191件。

雲林縣警局說明，統計今年雲林縣1至4月該局取締「行經行人穿越道、轉彎不暫停讓行人或視障者先行之違規」案，共計有233件，較去年同期17件，增加216件，可見執法強度已逐漸增加，又經修法自3月31日起，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行，由原本小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元，機車則維持1200元，罰則加重但違規行為仍層出不窮，顯見強化民眾守法觀念之重要性。

雲林縣警局表示，為洗刷行人地獄，維護行人安全，雲林縣警局藉執行全國同步擴大取締方式強化民眾守法觀念，亦配合多元管道並站上路口加強交通安全宣導，提升車輛駕駛人守法及互相禮讓的觀念。

▲警方藉執行全國同步擴大取締方式強化民眾守法觀念，站上路口宣導，提升車輛駕駛人守法及互相禮讓的觀念。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）