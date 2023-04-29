勞工親子同慶五一　勞動節登山紓壓享健康

▲縣府、職業總工會辦理登山活動慶祝五一勞動節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣職業總工會與雲林縣政府今（29）日於古坑鄉大埔社區舉辦勞工親子登山活動，縣內各事業單位、各工會約2000多名勞工扶老攜幼參加，健康快樂慶祝五一勞動節。雲林縣副縣長謝淑亞、縣府勞動暨青年事務發展處處長張世忠、文化觀光處長陳璧君等人到場與民眾一起慶祝，並抽出獲得摸彩品的幸運兒。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，感謝勞工朋友經年累月在職場上打拚，因為大家的辛苦與努力，才會有台灣現在的經濟奇蹟、安和樂利，這些成果都是大家奉獻最精華人生歲月才能實現，大家用掌聲為自己鼓勵。也同時提醒勞工朋友平時要多運動，有適度的休閒活動，尤其是國內疫情即將鬆綁，大家一定要運動、有良好衛生習慣與飲食習慣，祝福大家健康快樂。

▲活動現場攤位展現職訓成果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，勞動節是勞工朋友專屬的節日，今天規劃適合親子一同參加的活動，有豐富的表演和摸彩，同時透過攤位設置展現勞工職訓成果，並有互動式法令宣導、視障按摩體驗，讓勞工可以紓壓放鬆心情，親子間情感更加緊密。

▲縣府、職業總工會辦理登山活動慶祝五一勞動節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）