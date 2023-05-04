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社會 社會焦點 保障人權

坑殺越南同鄉！刺青男「假面交真擄人」逼家屬匯款　4煞收押

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林地檢署接獲情資，稱有越南籍被害人遭擄人勒贖，追查發現被害人遭同鄉約出面交後，遭押走洗劫財物、要求簽立借據，5月2日至3日檢警陸續拘提4名嫌犯到案，訊後認4人涉加重強盜、擄人勒贖等罪，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

▲▼雲檢擄人勒贖犯罪集團 聲押4人獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲檢擄人勒贖犯罪集團，聲押4人獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲檢擄人勒贖犯罪集團 聲押4人獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲檢擄人勒贖犯罪集團 聲押4人獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲4人被逮畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署指出，4月時接獲情資，有越南籍被害人遭擄人勒贖，經追查後發現是越南籍阮男等人，先上網搜尋在台越南人發布的交易資訊，佯稱欲向越南籍被害人購買物品，以此為由相約面交，再於面交現場夥同其他越南籍杜男、范男、本國籍蔡男等人，將被害人押走洗劫財物、要求簽立借據，並要求被害人聯繫在越南之家屬依指示匯款，以此方式取得贖金。

4人並強迫被害人打電話約出其他同鄉，再度洗劫財物、勒索贖金。經調閱相關資料，執行拘提、訊問等蒐證行為後，認4人均涉加重強盜、擄人勒贖等罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，均向法院聲請羈押獲准。

▲▼雲檢擄人勒贖犯罪集團 聲押4人獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲檢擄人勒贖犯罪集團 聲押4人獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲4人將越南籍被害人押走後洗劫財物、要求簽立借據。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此擄人勒贖集團利用越南籍被害人在台有語言、資訊不對等弱勢處境，極有可能會不報案之心態，加以強盜、勒贖，嚴重影響越南籍人士在台居住、財產、生命安全，雲林地檢署呼籲，案件偵辦不分國籍，不論案件被告或被害人國籍為何，均會從嚴、從速偵辦，切勿心存僥倖心態，也籲請民眾如有發現相關情資請儘速通報檢警。

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