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張麗善率團赴新加坡推銷新鮮蔬菜　賣場下廚拚業績

▲雲林縣政府積極拓銷雲林縣蔬果，此次與新加坡職總平價合作社合作，展現雲林農產多樣性與高品質，在國際舞台展現強大競爭力與多元性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府積極拓銷雲林縣蔬果，此次與新加坡職總平價合作社合作，展現雲林農產多樣性與高品質，在國際舞台展現強大競爭力與多元性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣蔬菜節「雲林良品週」今(27)日於新加坡最大超市職總平價合作社(NTUC FairPrice)盛大開幕，雲林縣長張麗善現場以菠菜等蔬菜料理多道佳餚，促銷雲林生鮮蔬菜，來賓與顧客品嚐後讚不絕口，爭相採購上架蔬菜，成功促銷雲林良品。

今日開幕儀式包括駐新加坡台北代表處代表梁國新大使、雲林縣張麗善縣長、職總平價合作社首席採購執行官唐亞炎、渠道營運總管蔡文杰，及雲林縣多位農會總幹事參與。

▲雲林縣政府積極拓銷雲林縣蔬果，此次與新加坡職總平價合作社合作，展現雲林農產多樣性與高品質，在國際舞台展現強大競爭力與多元性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，雲林縣政府近年積極拓銷雲林縣蔬果至東南亞地區，深獲好評，本次與新加坡最大超市職總平價合作社合作，同時以最新突破冷鏈保存技術將生鮮蔬菜納入，展現雲林農產多樣性與高品質，在國際舞台展現強大競爭力與多元性。

▲雲林縣政府積極拓銷雲林縣蔬果，此次與新加坡職總平價合作社合作，展現雲林農產多樣性與高品質，在國際舞台展現強大競爭力與多元性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善致贈布袋戲偶給職總平價合作社首席採購執行官唐亞炎，感謝職總協助行銷雲林農產品，希望雙方能建立長遠合作關係。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善現場挽起袖子，料理清炒什錦菇以及蒜香蠔油川燙菠菜，榨了白玉苦瓜蜂蜜汁，口感和味道讓現場嘉賓以及採買民眾驚艷，逛超市的消費者把一包又一包的蔬菜放入購物籃。

雲林縣政府農業處表示，本次藉由台灣蔬菜節將雲林紅蘿蔔、高麗菜、西洋芹、迷你彩椒、五彩蘿蔔、彩椒、聖女小番茄、黑木耳、秀珍菇、香菇、白玉苦瓜、小松菜、青江菜、蚵白菜、齒葉白菜、菠菜、芥藍菜、日式茼蒿、甘藷葉、空心菜等等品項推上新加坡的超市，藉由此次活動，將台灣平價優質的蔬菜產品呈現給新加坡的消費者認識。

▲雲林縣政府積極拓銷雲林縣蔬果，此次與新加坡職總平價合作社合作，展現雲林農產多樣性與高品質，在國際舞台展現強大競爭力與多元性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善更將蔬菜榨成蔬果汁，引得現場民眾垂涎欲滴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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