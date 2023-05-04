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財神爺廟推造型時尚杯筊　加碼搏杯可獲現金金元寶

▲▼ 廟宇結合文創推出造型杯筊 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔財神廟結合文創推出造型杯筊 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近幾年宗教結合文創風氣盛行，嘉義中埔鄉歡喜財神廟奉主祀濟公活佛聖諭，把幾乎都是紅色或原木色，千年一層不變的杯筊，結合1200年前唐宋八大家之首韓愈之「送窮文」，首創設計出「天地人、三財聚」的全新杯筊藉以「納天地財」，並應用在借還發財母錢的擲杯儀式中，不但賦予了五顏六色的時尚感，也讓具有人神溝通的「神器」，讓信眾在求神拜佛之餘多了一份時尚感。

▲▼ 廟宇結合文創推出造型杯筊 。（圖／記者翁伊森攝）

▲廟宇贈送縣長造型杯筊 。（圖／記者翁伊森攝）


由於台灣的宮廟擲杯文化，深受外國人好奇，歡喜財神廟為推廣以嘉義「檜木之都」在地的檜木，設計了「典藏禮盒」，由縣長翁章梁代表致贈日本妙心寺駐台代表玄恕大師，不僅促進台日宗教文化交流，更讓所有蒞臨歡喜財神廟擲杯的香客，都能藉由擲杯更愛上台灣的宗教文化。

▲▼ 廟宇結合文創推出造型杯筊 。（圖／記者翁伊森攝）

▲縣長翁章梁嘗試搏造型杯筊 。（圖／記者翁伊森攝）

另外，中埔歡喜財神廟自5月4日起，信眾可以擲5色三財杯，依聖杯數獲得100、200、300、458(賜我發)、588(我發發)的發財金，三聖杯以上還可獲得「納天地財」願望支票，四聖杯再贈濟公禪師送窮法扇，五聖杯則贈予附純金葫蘆的金色法扇。如果蒞廟擲杯，累計獲得三次的五聖杯者，第四次擲出五聖杯還可獲得純金金元寶！

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嘉義中埔歡喜財神廟杯筊文創

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