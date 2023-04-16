嘉義保時捷男「3車9人」堵加油站員工咆哮　警調監視器追人

▲嘉義中埔一處加油站員工遭民眾邀友圍堵，站方低調，警方堅持以車追人到案說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉一加油站，16日12時許2名男性加油站員工被3車9名黑衣男子包圍，當中一戴眼鏡男子不斷對加油站員工激動咆哮，雖有被身旁友人拉住，但也有替他讚聲助陣的，男子最後坐上要價3百萬的保時捷休旅車離開。警方獲報後趕抵現場，但站方低調不肯回應，警方調閱監視器將以車追人，要求涉嫌人到案說明。

據現場民眾表示，站方人員當時2男1女協助該男子及其友人車輛加油，3人隨後聊天卻遭男子無故謾罵叫囂，隨後男子及其同行友人下車包圍其中2男性員工嗆聲叫囂後，搭上高檔名車離開現場，加油站方息事寧人不願回應，警方依民眾報案調閱相關監視器將傳喚車主到案。

警方表示，112年4月16日12時許，嘉義縣中埔鄉中山路五段1間加油站內，有1名加油站員工與1名前往加油之男性汽車駕駛發生口角糾紛，因該男駕駛不滿員工疑對其有辱罵之情事，而隨即下車上前找員工理論，並對員工辱罵三字經後離開現場，案經警方接獲報案後，分局即主動介入調查，如該員工確遭到妨害名譽、強制及恐嚇罪之情事，即依規定受理並將逐一通知相關涉嫌人等到案說明，依法函送偵辦。



中埔分局呼籲民眾若發生口角糾紛時，除了應保持冷靜外，並應立即通報警方到場協助處理，以免衍生相關事端。