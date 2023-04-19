　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

看表演、曬毛孩、愛地球！下載台灣Pay逛「春日趴」小農文創市集一同享樂去！

▲▼台灣Pay,市集,小農,文創,行動支付,2023好朋友春日趴,春日趴,野餐日,生活節,空總,台北空總,臺灣當代文化實驗場,好朋友春日趴（圖／擷取自「台灣Pay」官網）

▲主打「最懂台灣人」的台灣Pay，是目前市面上眾多行動支付的APP之一，除了便民的「行動轉帳免手續費」，多種回饋活動也讓使用者超有感。（圖／擷取自「台灣Pay」官網，下同）

生活中心／綜合報導

每次週末出門逛市集，女生的包包總是重到讓肩膀痠痛，男生則是屁股口袋鼓一包？其實，現在最輕鬆、最聰明的Shopping模式，絕非「行動支付」莫屬！只要手機拿起來一嗶，一秒就完成付款，免去掏錢包找零的麻煩，難怪讓許多人一試就回不去，而且如果配合活動，還有機會得到額外好康。可說是小資男女省時省錢的必備APP無誤。

重要的是，讓大家久等的「ETtoday好朋友春日趴」，終於即將在4/22(六)於台北建國玉市旁的「臺灣當代文化實驗場C-LAB」登場了！當天除了能在草地上邊野餐邊欣賞台上大咖人氣歌手的輪番獻唱，現場還有品牌攤商與小農文創市集，超適合帶著家人、毛小孩或閨蜜出門走走逛逛！這回「好朋友春日趴」的另一個重點就是——讓大家輕鬆台灣Pay！

「台灣Pay」打造最「有感」的行動支付體驗，全台合作店家已超過25萬家，包含四大超商、全聯、麥當勞、家樂福等知名連鎖商店，到各地方市集商圈，不論是日常生活、外出用餐，通通都能台灣Pay。「台灣Pay」現在還提供約20檔超強優惠活動，優惠最高20%，趕快手機下載「台灣Pay」，就能食衣住行天天享好康，此外活動當天在現場市集活動上掃碼就能搞定吃喝玩樂，還有機會抽到價值五百元以上的限量好禮！既能帶走好康，又能得到「台灣Pay」便利的消費體驗，這些機會都只在「ETtoday好朋友春日趴」的一日限定活動裡。

▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲2023 好朋友春日趴將於 4／22（六）於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）
還沒有體驗過行動支付的朋友往往好奇，現在這麼多APP，到底該怎麼選？以過來人的經驗來看，行動支付第一關就是要先綁定信用卡，然而主打最懂台灣人的「台灣Pay」，不僅可綁定多家銀行的信用卡，甚至連「金融卡」也沒問題，而且可綁定的銀行多達20家，其中更包括中華郵政、農漁會、信用合作社等，就是要把沒有信用卡的族群以及學生、長輩通通包進來，不錯過最便利有感的新時代消費。

▲▼台灣Pay,市集,小農,文創,行動支付,2023好朋友春日趴,春日趴,野餐日,生活節,空總,台北空總,臺灣當代文化實驗場,好朋友春日趴（圖／擷取自「台灣Pay」官網）

▲貼心的台灣Pay讓金融卡使用者也能享受行動支付的便利與立即性。

同步主打全方位金流服務的「台灣Pay」，強調不只是購物消費，包括即將到來的報稅季也很好用，6月3日前以「台灣Pay」掃碼繳交牌照稅、綜所稅、房屋稅，就能抽TOYOTA COROLLA CROSS休旅車，以及OSIM減壓養身椅、伊萊克斯洗碗機、Dyson無線吸塵器與SOGO禮券等共115項大獎，指定金融機構每筆再送50元或等值紅利點數。日常的水電、瓦斯和電信費，只要在家掃一下帳單繳費QR code，再輸入密碼，簡單幾個步驟加上不用3分鐘就能輕鬆搞定，再也不怕忘記跑超商拖到忘記。偶爾上網購物或是和朋友出門聚餐想平分餐費，隨手以「台灣Pay」轉帳，也可以省下手續費，一個月只要轉個幾次，就等於省下一杯拿鐵錢，完全是時下小資族輕鬆省錢的必備小密技。

▲▼台灣Pay,市集,小農,文創,行動支付,2023好朋友春日趴,春日趴,野餐日,生活節,空總,台北空總,臺灣當代文化實驗場,好朋友春日趴（圖／擷取自「台灣Pay」官網）

▲提供購物、繳費、繳稅、轉帳等全方位服務的台灣Pay，要幫大家省時省力兼賺錢。

遲遲還未踏入便利消費的數位生活？不如就從4/22(六)的「ETtoday好朋友春日趴」開始！當天活動現場將會在主舞台旁搭起一個大帳篷，由14攤攤商組成的小農文創市集，從療癒美食到點亮生活質感的文創小物應有盡有，只要拿出手機召喚「台灣Pay」，不用一分鐘就能完成消費、帶走想要的東西。

買好買滿以後別急著離開，除了可以繼續在「ETtoday好朋友春日趴」現場聽音樂、遛毛小孩、拍美照打卡，還要記得到現場的「台灣Pay」活動攤位，出示剛剛消費的台灣Pay成功交易畫面，就可以獲得一次轉扭蛋機會，一筆成功交易可享一次機會，總共多達300個中獎名額，幸運兒就能拿到價值500元以上的限量好禮，真的誠意滿滿。當天還可以同步參加大會集章活動，在「好朋友春日趴」結束前集滿，就可到大會現場領取活動限量好禮。

只要是享受過行動支付帶來的省時省錢有感回饋，生活中就再也不能沒有它！不想錯過「台灣Pay」最即時的活動資訊、優惠情報，還可以加入台灣Pay的「官方LINE好友」、按讚FB粉絲團「「台灣Pay」及追蹤台灣Pay Instagram「@taiwan.pay」帳號，出示以上粉絲團成功加入畫面任兩種，還有機會獲得限量闖關禮，讓「台灣Pay」開啟聰明消費、便利生活的大門。

▼想即時得到台灣Pay的優惠活動，除了定期注意官網外，還可透過加入官方LINE好友、按讚FB粉絲團、追蹤IG，獲得最新回饋情報。

▲▼台灣Pay,市集,小農,文創,行動支付,2023好朋友春日趴,春日趴,野餐日,生活節,空總,台北空總,臺灣當代文化實驗場,好朋友春日趴（圖／擷取自「台灣Pay」官網）

2023 ETtoday好朋友春日趴
時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約 8 分鐘（建國玉市旁）。

■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！
■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！
■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！
■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！
活動官網GOGOGO＞＞＞
最新消息一手掌握＞＞＞
精彩影音不錯過＞＞＞

ET快訊
民眾黨再攻下一縣市！金門縣長陳福海掛民眾黨籍
18歲女放屁太用力　子宮掉出陰道
超大雷雨胞襲擊！長榮、星宇3架班機遭雷擊
她牙痛衝急診！下秒「當醫生面死掉」　一照愣：90%塞住
羅志祥為報恩不急生小孩！　感謝她「26年不離不棄」
快訊／大雷雨擴大8縣市再升級！中台灣全包了　猛砸水彈1小時
快訊／雷擊高壓線路！2000戶停電

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

看表演、曬毛孩、愛地球！下載台灣Pay逛「春日趴」小農文創市集一同享樂去！

全聯小農鮮奶系列限時優惠！原料來自吉蒸牧場「鮮乳界愛馬仕」

最新「皮克斯限量周邊」！三眼怪夜燈、迷你行充超Q　超商限定販售

精品紙袋、多餘充電線先別丟　二手拍可賣到好價錢出清兼做環保

【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊　與W TAIPEI共創「森林藝吧」推出藝術品等級特調

快幫冰箱補貨！超商獨家「西瓜冰棒」太Q　還有水果方塊冰超清爽

東西拿了就走！超商APP有「預訂快取」服務了　還可以外送到家

咬下泡芙爆雙餡！超商最新「10款抹茶甜點」　富士山蛋糕捲太欠吃

限量5000個！超澎湃「愛心海味比薩」來了　一次吃4種海鮮、起司

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

看表演、曬毛孩、愛地球！下載台灣Pay逛「春日趴」小農文創市集一同享樂去！

全聯小農鮮奶系列限時優惠！原料來自吉蒸牧場「鮮乳界愛馬仕」

最新「皮克斯限量周邊」！三眼怪夜燈、迷你行充超Q　超商限定販售

精品紙袋、多餘充電線先別丟　二手拍可賣到好價錢出清兼做環保

【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊　與W TAIPEI共創「森林藝吧」推出藝術品等級特調

快幫冰箱補貨！超商獨家「西瓜冰棒」太Q　還有水果方塊冰超清爽

東西拿了就走！超商APP有「預訂快取」服務了　還可以外送到家

咬下泡芙爆雙餡！超商最新「10款抹茶甜點」　富士山蛋糕捲太欠吃

限量5000個！超澎湃「愛心海味比薩」來了　一次吃4種海鮮、起司

超商獨家！超濃「奶芋冰沙」開賣了　每口都吃得到綿密芋泥、芋角

台積電法說看多空！　一張圖讓你買對小飆股

民眾黨再攻下一縣市！金門縣長陳福海掛民眾黨籍

寶寶監視器傳出「陌生男喊媽媽」她嚇傻　業者回應了

罹胃癌年齡降！醫點名：很多人有1習慣　出現2症狀「恐嚴重了」

美珠終於要以SOLO歌手身分出道！　公司宣布「更改活動名」

港務公司積極與離岸風電產業溝通　成為綠能政策最堅強的夥伴

接受張立帆科學訓練　呂詠臻滿意飆出球速新高

俄羅斯多地取消慶祝「勝利日」　州長稱：以免激怒烏克蘭

「電動車供應鏈」的機會與挑戰　一文掌握

馬祖追藍眼淚「送關島」何解？旅遊達人給應變建議：1網站必看

女見魔術師變出所選撲克牌　露驚訝表情！網歪樓：牌呢

消費熱門新聞

下載APP「霜淇淋免費吃」

染髮不掉色秘訣大公開

必勝客199大比薩限定10天吃！

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

達美樂開賣「披薩便當」送出5千盒

限時開喝！超商指定咖啡飲品買7送3

麥當勞極選系列2款新堡只賣35天！

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

超商最新10款抹茶甜點必吃爆雙餡泡芙

超商獨家！超濃「奶芋冰沙」開賣了

超澎湃「愛心海味比薩」開吃！

速食店最新15公分無骨雞柳條來了！

超商APP有「預訂快取」服務了！

全聯超夯小農鮮奶系列限時優惠

更多熱門

相關新聞

好朋友春日趴現場闖9關狂拿獎

好朋友春日趴現場闖9關狂拿獎

就是這周六！「2023 ETtoday好朋友春日趴」即將於4/22（六）在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」登場。當天現場有超高人氣團體 Ozone、黃偉晉、《聲林之王》歌手阿蘭

首飾換季施展熱情魅力

首飾換季施展熱情魅力

別錯過！最Chill好朋友春日趴

別錯過！最Chill好朋友春日趴

春夏郊遊野餐完美妝容3大重點

春夏郊遊野餐完美妝容3大重點

關鍵字：

台灣Pay市集小農文創行動支付2023好朋友春日趴春日趴野餐日生活節空總台北空總臺灣當代文化實驗場好朋友春日趴

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

下載APP「霜淇淋免費吃」

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

制止國小雙胞胎兒看手機　單親爸竟被噴酒精

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面