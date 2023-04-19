看表演、曬毛孩、愛地球！下載台灣Pay逛「春日趴」小農文創市集一同享樂去！

▲主打「最懂台灣人」的台灣Pay，是目前市面上眾多行動支付的APP之一，除了便民的「行動轉帳免手續費」，多種回饋活動也讓使用者超有感。（圖／擷取自「台灣Pay」官網，下同）

生活中心／綜合報導

每次週末出門逛市集，女生的包包總是重到讓肩膀痠痛，男生則是屁股口袋鼓一包？其實，現在最輕鬆、最聰明的Shopping模式，絕非「行動支付」莫屬！只要手機拿起來一嗶，一秒就完成付款，免去掏錢包找零的麻煩，難怪讓許多人一試就回不去，而且如果配合活動，還有機會得到額外好康。可說是小資男女省時省錢的必備APP無誤。

重要的是，讓大家久等的「ETtoday好朋友春日趴」，終於即將在4/22(六)於台北建國玉市旁的「臺灣當代文化實驗場C-LAB」登場了！當天除了能在草地上邊野餐邊欣賞台上大咖人氣歌手的輪番獻唱，現場還有品牌攤商與小農文創市集，超適合帶著家人、毛小孩或閨蜜出門走走逛逛！這回「好朋友春日趴」的另一個重點就是——讓大家輕鬆台灣Pay！

「台灣Pay」打造最「有感」的行動支付體驗，全台合作店家已超過25萬家，包含四大超商、全聯、麥當勞、家樂福等知名連鎖商店，到各地方市集商圈，不論是日常生活、外出用餐，通通都能台灣Pay。「台灣Pay」現在還提供約20檔超強優惠活動，優惠最高20%，趕快手機下載「台灣Pay」，就能食衣住行天天享好康，此外活動當天在現場市集活動上掃碼就能搞定吃喝玩樂，還有機會抽到價值五百元以上的限量好禮！既能帶走好康，又能得到「台灣Pay」便利的消費體驗，這些機會都只在「ETtoday好朋友春日趴」的一日限定活動裡。





▲2023 好朋友春日趴將於 4／22（六）於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

還沒有體驗過行動支付的朋友往往好奇，現在這麼多APP，到底該怎麼選？以過來人的經驗來看，行動支付第一關就是要先綁定信用卡，然而主打最懂台灣人的「台灣Pay」，不僅可綁定多家銀行的信用卡，甚至連「金融卡」也沒問題，而且可綁定的銀行多達20家，其中更包括中華郵政、農漁會、信用合作社等，就是要把沒有信用卡的族群以及學生、長輩通通包進來，不錯過最便利有感的新時代消費。

▲貼心的台灣Pay讓金融卡使用者也能享受行動支付的便利與立即性。

同步主打全方位金流服務的「台灣Pay」，強調不只是購物消費，包括即將到來的報稅季也很好用，6月3日前以「台灣Pay」掃碼繳交牌照稅、綜所稅、房屋稅，就能抽TOYOTA COROLLA CROSS休旅車，以及OSIM減壓養身椅、伊萊克斯洗碗機、Dyson無線吸塵器與SOGO禮券等共115項大獎，指定金融機構每筆再送50元或等值紅利點數。日常的水電、瓦斯和電信費，只要在家掃一下帳單繳費QR code，再輸入密碼，簡單幾個步驟加上不用3分鐘就能輕鬆搞定，再也不怕忘記跑超商拖到忘記。偶爾上網購物或是和朋友出門聚餐想平分餐費，隨手以「台灣Pay」轉帳，也可以省下手續費，一個月只要轉個幾次，就等於省下一杯拿鐵錢，完全是時下小資族輕鬆省錢的必備小密技。

▲提供購物、繳費、繳稅、轉帳等全方位服務的台灣Pay，要幫大家省時省力兼賺錢。

遲遲還未踏入便利消費的數位生活？不如就從4/22(六)的「ETtoday好朋友春日趴」開始！當天活動現場將會在主舞台旁搭起一個大帳篷，由14攤攤商組成的小農文創市集，從療癒美食到點亮生活質感的文創小物應有盡有，只要拿出手機召喚「台灣Pay」，不用一分鐘就能完成消費、帶走想要的東西。

買好買滿以後別急著離開，除了可以繼續在「ETtoday好朋友春日趴」現場聽音樂、遛毛小孩、拍美照打卡，還要記得到現場的「台灣Pay」活動攤位，出示剛剛消費的台灣Pay成功交易畫面，就可以獲得一次轉扭蛋機會，一筆成功交易可享一次機會，總共多達300個中獎名額，幸運兒就能拿到價值500元以上的限量好禮，真的誠意滿滿。當天還可以同步參加大會集章活動，在「好朋友春日趴」結束前集滿，就可到大會現場領取活動限量好禮。

只要是享受過行動支付帶來的省時省錢有感回饋，生活中就再也不能沒有它！不想錯過「台灣Pay」最即時的活動資訊、優惠情報，還可以加入台灣Pay的「官方LINE好友」、按讚FB粉絲團「「台灣Pay」及追蹤台灣Pay Instagram「@taiwan.pay」帳號，出示以上粉絲團成功加入畫面任兩種，還有機會獲得限量闖關禮，讓「台灣Pay」開啟聰明消費、便利生活的大門。

▼想即時得到台灣Pay的優惠活動，除了定期注意官網外，還可透過加入官方LINE好友、按讚FB粉絲團、追蹤IG，獲得最新回饋情報。

2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約 8 分鐘（建國玉市旁）。



■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！

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■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！

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