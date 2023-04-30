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放棄公職返鄉創業　嘉義中埔「宅意」茶館期待打造返家舒適感

▲▼ 嘉義中埔「宅意」茶館期待宅意能營造像家一樣讓人心動 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義中埔和美村「宅意」茶館期待宅意能營造像家一樣讓人安心喝茶 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市近年風格小店林立，林立木都巷弄中的咖啡廳、為老宅注入新生的餐飲潮店等，不僅為城市帶來滿滿青創活力，更深刻影響造訪過這座城市的人創造屬於自己的嘉義風味。嘉義市長黃敏惠今(30)日出席位於嘉義縣中埔鄉的時尚茶館「宅意」開幕茶會，茶館主理人吳雅雯不僅為茶農三代，更是深受嘉義市近年蓬勃青創風潮影響，毅然返鄉放棄嘉義市政府建設處穩定公職的創業青年。黃敏惠市長為新店開幕送上祝福，也期待「宅意」讓所有前來的人感受到「家的意義」，讓更多人品嚐嘉義滋味。

▲▼ 嘉義中埔「宅意」茶館期待宅意能營造像家一樣讓人心動 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，近年來嘉義市越來越多風格獨具的咖啡店，帶著青年主理人的好品味，隱身於街頭巷尾，青年們以自己的創意，為民眾開啟另一種感受城市的途徑。很高興嘉義市的成功經驗，為「宅意」茶館帶來啟發，也很高興有土木專長的主理人吳雅雯結合所長，以美學概念結合純白木質時尚的裝修風格，形塑屬於當代年輕人品茶、買茶、賞茶生態空間。放棄安穩公職不易，但勇於返鄉創業、面對挑戰，貢獻所長在熱愛的事物更困難。期待「宅意」茶館讓每位前來的人感受到屬於「宅」的家的意義，結合嘉義茗茶讓更多人在啜飲茶飲時，享受嘉義好茶的品質、品嚐生活，也品味到一座城市背後豐饒的人文。

▲▼ 嘉義中埔「宅意」茶館期待宅意能營造像家一樣讓人心動 。（圖／嘉義市政府提供）

宅意茶館主理人吳雅雯表示，很高興藉茶館開幕再次與影響自己深遠、不斷鼓勵青年創業的勇媽黃敏惠市長和市府長官再次見面。選擇放棄公職時，曾擔心過是不是放棄了一份穩定工作，但總是想起黃敏惠市長對於年輕朋友創業的支持與勉勵，決定趁年輕，勇敢給自己一個實踐理想的機會，先前更曾在「開嘉市集」設攤，向許多年輕顧客介紹好茶。

▲▼ 嘉義中埔「宅意」茶館期待宅意能營造像家一樣讓人心動 。（圖／嘉義市政府提供）

吳雅雯感謝父母的在創業過程中的支持，和朋友、同事的幫助，希望「宅意」能以年輕、時尚的空間，打破以往單純聚會、會館場所的傳統茶館形態，重新定義喝茶風潮，也發揚祖父與父親吳信忠創立經營的「上意茶業」招牌，讓更多人品味來自瑞峰茶區好茶的甘醇。

吳雅雯的父親吳信忠表示，「宅意」，是兩代人的接力，有家風的傳承，也有精神的寄託，期待宅意能營造像家一樣讓人心動，溫暖心間的喝茶空間。「宅意」茶館坐落於鬧中取靜、環境優美的的嘉義縣中埔鄉和美村，選用由自家茶廠所製的上意露凝香（烏龍茶）、金萱茶、宅意紅（小葉種紅茶）等茶葉，並採用自家手作草仔粿、蘿蔔糕、高山苦茶油麵線及糕點甜品等中西式茶點，歡迎大家來品嚐。

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關鍵字：

創業嘉義中埔宅意茶館

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