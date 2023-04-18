▲大甲媽遶境倒數，這文創小物超狂「1分鐘賣掉1條」創紀錄。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

大甲媽遶境將於4月21日子時（晚間11點5分）起駕，展開9天8夜行程，也是疫情全面降級、解封後的遶境活動，成千上萬名信眾引頸期盼「與神同行」。每年遶境鎮瀾宮都會推出文創小物，一上架都秒殺、斷貨。根據廟方統計，今年銷售最為驚人的就是帽扣，除了經典款之外，今年還有夜光版，開賣50天以來合計已賣出1萬多條，平均1分鐘就賣出一條稱霸。

▲涼感巾、帽子已經是遶境必備穿搭，今年廟方因應炎熱天氣再推出4色涼感外套。（圖／記者游瓊華攝）



「走的是信仰，穿的是凝聚力！」對許多信眾來說，秩序帽、限定版上衣等已成為遶境必備穿搭，隨著天氣越來越炎熱，廟方除了往年開發的涼感巾、袖套外，今年也因應信徒要求，推出4色涼感外套，但備貨2000件同樣秒殺，至今已剩下零碼可挑選。

▲夜光版帽扣在晚間看來顯眼，很受信徒青睞。（圖／記者游瓊華攝）



年年大甲媽遶境都吸引海內外萬名信眾，跟在媽祖身邊走完全程，有人祈求身體健康、有人祈求全家平安，也有人感謝媽祖庇佑還願，每的人的心願不同，但相同的是對媽祖的虔誠與感謝。

今年廟方呼籲信徒多多利用「大甲媽祖App」留下數位足跡，也能透過自動打卡，為自己的遶境留下紀錄。但廟方也發現，現在信徒們除了跟上數位的速度，更多人喜愛的還有紙本的溫度！

▲鎮瀾宮也首度推出「集章冊」以及「集令冊」。（圖／記者游瓊華攝）



鎮瀾宮首度推出「集章冊」以及「集令冊」，信徒每到一個宮廟都可蓋神明大印在「集章冊」，記錄下到訪的時間、心情；也可以收集各宮廟符令在「集令冊」，待活動結束後，將蓋滿的集章冊、滿是符令的集令冊放在車內或家中，保佑全年平安。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，4月21日晚間11時5分起駕，22日抵達彰化南瑤宮，接著再到雲林西螺鎮福興宮、嘉義新港鄉奉天宮，25日上午8時在奉天宮舉行祝壽大典，之後便會依序折返，途中行經西螺福興宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮，預計30日回鑾安座。