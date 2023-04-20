嘉義中埔、水上產業園區招商說明會　估提供上萬工作機會

▲▼ 嘉義中埔、水上產業園區招商說明會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣過去是農業大縣，土地使用受限，縣長翁章梁上任以來全力推動成為農工大縣，工業布局成為重要課題，因應廠商用地需求，經濟部藉開發台糖產業園區提供產業用地，嘉縣111年先後核定設置中埔及水上兩處產業園區，增加縣內88.52公頃產業用地，日前在創新學院舉辦大型招商說明會，經濟部常務次長林全能、翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、工業局長連錦漳、工業區廠商聯合總會長賴博司等人出席向潛在投資廠商說明招商及土地使用情形。

經濟部指出，中埔園區預計投資50億，可創造5,426個就業機會及每年216億元產值；而水上園區預計投入54億，可創造6,151個就業機會，每年254億產值。中埔第1優先招商區計5.06公頃，可提供19家廠商進駐，水上第1優先招商區計6.02公頃，可提供8家廠商進駐，帶動嘉義產業蓬勃發展。

兩個園區土地「只租不售」，工業局更推出廠商如2年內完成使用，即享前2年免租金優惠措施，降低生產成本，優先招商區土地計4月底前提供廠商出租建廠，園區內公共設施也將陸續施工，預計114年底全部公共設施完工、115年底完成整體開發，園區內水、電供應無虞，各項設施一應俱全，翁章梁歡迎廠商投資抵嘉。

林全能說，嘉義縣目前已是農工大縣，不僅將設立科學園區，目前也已經有大埔美、馬稠後等產業園區，招商設置狀況都很好，證明此處已經串聯出產業群聚，在這樣的基礎之下，未來再加入中埔、水上園區，產業價值就更能被激發出來，很謝謝翁縣長與縣府團隊的努力。

林全能表示，中埔、水上產業園區在台灣產業發展佔有重要角色，目前全球發展充滿變數，但若掌握韌性及群聚效應就可立於不敗之地，另外這兩處園區皆採「只租不售」的模式，有別過去買賣方式，現在也提出許多投資台灣方案的實質政策牛肉，透過更多服務與支持結合只租不售方式創造競爭力，包括提供土地租稅優惠、專案貸款、增聘移工等措施讓廠商安心進駐。

翁章梁說明，台灣最大的能量就是對外貿易及代工產業，在很多地方形成隱形冠軍，全球大廠許多零組件依靠台灣製作，不容小覷；無人機發展也具潛力，台灣的資通訊、精密機械、材料科學也很優秀，蔡總統去年正式宣布無人機國家隊在嘉義成立，組合以上工業開發，相信會是未來產業的一大亮點。

翁章梁表示，今天招商說明會，蒞臨現場的廠商貴賓都對投資園區有興趣想進一步了解，希望這是一個好的開始，一個工業區的開發需要投資者，我們也將針對現場提出的問題，由開發商與工業局按照需求做最好的服務，工業局長也特別承諾只要有具體需求簽約土地與坵塊，三個月內就可交地完成設廠等後續作業，相信以此分期、分階段招商，2個園區可以讓更多廠商進駐，擴大在地產業能量及就業機會，共同投資嘉義。