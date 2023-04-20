　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義中埔、水上產業園區招商說明會　估提供上萬工作機會

▲▼ 嘉義中埔、水上產業園區招商說明會 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義中埔、水上產業園區招商說明會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣過去是農業大縣，土地使用受限，縣長翁章梁上任以來全力推動成為農工大縣，工業布局成為重要課題，因應廠商用地需求，經濟部藉開發台糖產業園區提供產業用地，嘉縣111年先後核定設置中埔及水上兩處產業園區，增加縣內88.52公頃產業用地，日前在創新學院舉辦大型招商說明會，經濟部常務次長林全能、翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、工業局長連錦漳、工業區廠商聯合總會長賴博司等人出席向潛在投資廠商說明招商及土地使用情形。

▲▼ 嘉義中埔、水上產業園區招商說明會 。（圖／嘉義縣政府提供）

經濟部指出，中埔園區預計投資50億，可創造5,426個就業機會及每年216億元產值；而水上園區預計投入54億，可創造6,151個就業機會，每年254億產值。中埔第1優先招商區計5.06公頃，可提供19家廠商進駐，水上第1優先招商區計6.02公頃，可提供8家廠商進駐，帶動嘉義產業蓬勃發展。

兩個園區土地「只租不售」，工業局更推出廠商如2年內完成使用，即享前2年免租金優惠措施，降低生產成本，優先招商區土地計4月底前提供廠商出租建廠，園區內公共設施也將陸續施工，預計114年底全部公共設施完工、115年底完成整體開發，園區內水、電供應無虞，各項設施一應俱全，翁章梁歡迎廠商投資抵嘉。

▲▼ 嘉義中埔、水上產業園區招商說明會 。（圖／嘉義縣政府提供）

林全能說，嘉義縣目前已是農工大縣，不僅將設立科學園區，目前也已經有大埔美、馬稠後等產業園區，招商設置狀況都很好，證明此處已經串聯出產業群聚，在這樣的基礎之下，未來再加入中埔、水上園區，產業價值就更能被激發出來，很謝謝翁縣長與縣府團隊的努力。

林全能表示，中埔、水上產業園區在台灣產業發展佔有重要角色，目前全球發展充滿變數，但若掌握韌性及群聚效應就可立於不敗之地，另外這兩處園區皆採「只租不售」的模式，有別過去買賣方式，現在也提出許多投資台灣方案的實質政策牛肉，透過更多服務與支持結合只租不售方式創造競爭力，包括提供土地租稅優惠、專案貸款、增聘移工等措施讓廠商安心進駐。

翁章梁說明，台灣最大的能量就是對外貿易及代工產業，在很多地方形成隱形冠軍，全球大廠許多零組件依靠台灣製作，不容小覷；無人機發展也具潛力，台灣的資通訊、精密機械、材料科學也很優秀，蔡總統去年正式宣布無人機國家隊在嘉義成立，組合以上工業開發，相信會是未來產業的一大亮點。

翁章梁表示，今天招商說明會，蒞臨現場的廠商貴賓都對投資園區有興趣想進一步了解，希望這是一個好的開始，一個工業區的開發需要投資者，我們也將針對現場提出的問題，由開發商與工業局按照需求做最好的服務，工業局長也特別承諾只要有具體需求簽約土地與坵塊，三個月內就可交地完成設廠等後續作業，相信以此分期、分階段招商，2個園區可以讓更多廠商進駐，擴大在地產業能量及就業機會，共同投資嘉義。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
運將直擊掃射嚇到腿軟！17歲少年丟千元車資　禮貌致謝再投案
鋒面還沒走！　今晚「雨多發紅」範圍出爐
獨／新北17歲少年掃射當鋪　衝鋒槍曝光！
快訊／車銀優趕回韓國了！　奔靈堂送文彬最後一程
狠砍情敵131刀再吊死！　醋男判賠1887萬
謝祖武母親過世！　淚崩喊：我們又住在一起了
曾格爾查不到帳「關鍵原因找到了」！　郁方公開銀行證明
快訊／象魔力本季報銷！　傷勢罕見返美動刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義中埔、水上產業園區招商說明會　估提供上萬工作機會

2022九合一大選　台東2名當選人遭判當選無效

因應極端氣候　屏東編列6千萬預算...汛期前清疏計畫正式啟動

嘉義縣全國首創　骨鬆肌少症智慧聯合行動照護

受嘉興國小合唱團感動　橙長企業董事長致贈泰迪熊

美國姊妹市庫比蒂諾市長魏虹拜會　高虹安：盼友誼長存

雲林強降雨、雷擊　張麗善勘查東勢台西積水情形

南投老農職業傷害就醫復健困難　扶輪社捐偏鄉復健設備

還有名額！台東猴痘疫苗接種意願登記　符合資格者請儘速預約

斗六市停車場用地變更案通過　雲林銀光樂活園區開發啟動

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

媽用「超香雞塊」幫萌娃收涎　他狂張嘴！網笑：口水更多了

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

嘉義中埔、水上產業園區招商說明會　估提供上萬工作機會

2022九合一大選　台東2名當選人遭判當選無效

因應極端氣候　屏東編列6千萬預算...汛期前清疏計畫正式啟動

嘉義縣全國首創　骨鬆肌少症智慧聯合行動照護

受嘉興國小合唱團感動　橙長企業董事長致贈泰迪熊

美國姊妹市庫比蒂諾市長魏虹拜會　高虹安：盼友誼長存

雲林強降雨、雷擊　張麗善勘查東勢台西積水情形

南投老農職業傷害就醫復健困難　扶輪社捐偏鄉復健設備

還有名額！台東猴痘疫苗接種意願登記　符合資格者請儘速預約

斗六市停車場用地變更案通過　雲林銀光樂活園區開發啟動

少女胃潰瘍「嘔吐完錯誤舉動」　19歲牙齒全壞光！被迫戴假牙

台積電法說會　6大重點整理一次看

Steam生存模擬《求生島 不老泉傳說》大多好評　海島拾荒尋找不老泉

「澎湖海上花火節」今登場！迪士尼900台無人機秀、煙火點亮夜空

小四爺出生最心疼老婆　陳傑憲一句話把兒子弄哭了

黃偉哲11度上東森農場推金鑽鳳梨　王令麟送回饋助攻狂銷8千顆

綜所稅申報5地雷　一張表全揭露

運將直擊掃射嚇到腿軟！17歲少年闊氣丟千元車資　禮貌致謝再投案

李毓芬火辣洩爆發舞技！　秒吸泰國、印尼大咖藝人狂讚

曾傳「后不見后」！峮峮慶33歲生日　驚見林襄4字祝福

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

地方熱門新聞

台中豪雨「馬路變紅河」景象曝！　民眾涉險硬闖

桃園環保局招考450名清潔隊員　5/1起報名

熄燈3年！苗栗地標「新東大橋」雨中點燈

南投縣111年生態給付參與農民近4成拍到石虎

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

肉羹老店飄香71年　4月底吹熄燈號

安平警力逮香油錢竊賊

10年擴張全台西部　外來種斑腿樹蛙現蹤花蓮

花蓮垃圾去處　台泥氣化爐7月試運轉

節水10%未達標！台南359家用水大戶水表鉛封

台中第一警分局推出Q版限量護身符

嘉義縣防疫車隊4/15解除徵用

南投103人預約接種猴痘疫苗

更多熱門

相關新聞

保時捷男「3車9人」堵加油員工咆哮　警調監視器追人

保時捷男「3車9人」堵加油員工咆哮　警調監視器追人

嘉義縣中埔鄉一加油站，16日12時許2名男性加油站員工被3車9名黑衣男子包圍，當中一戴眼鏡男子不斷對加油站員工激動咆哮，雖有被身旁友人拉住，但也有替他讚聲助陣的，男子最後坐上要價3百萬的保時捷休旅車離開。警方獲報後趕抵現場，但站方低調不肯回應，警方調閱監視器將以車追人，要求涉嫌人到案說明。

騎士山路衝對向　迎面撞越野皮卡

騎士山路衝對向　迎面撞越野皮卡

婦檳榔園失足墜10米山谷！警消成功救人

婦檳榔園失足墜10米山谷！警消成功救人

嘉義中埔失明翁跌落橋下　緊急搶救不治

嘉義中埔失明翁跌落橋下　緊急搶救不治

水上產業園區建置、巴陵加油站動工　經部加速產業建設服務偏鄉

水上產業園區建置、巴陵加油站動工　經部加速產業建設服務偏鄉

關鍵字：

嘉義中埔水上產業園區招商說明會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射51槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

羅志祥為報恩不急生小孩！

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

新北槍擊原因曝！昨遭追車狂轟11槍「今掃51槍報復」

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面