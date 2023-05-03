嘉義縣犬貓絕育活動　5／6首場狂犬病預防注射...中埔登場

▲嘉縣犬貓絕育活動首場加碼山區狂犬病預防注射中埔場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為從源頭減少流浪動物數量，嘉義縣家畜疾病防治所聯合各鄉鎮市公所、動物醫院及嘉義大學持續辦理下鄉犬貓絕育活動，完成4年超過2萬隻絕育量，紓緩犬貓大量繁殖所引發後續問題，另為防範狂犬病，6日將於中埔鄉所舉辦的絕育活動，更首場加碼狂犬病疫苗免費注射活動，吸引超過100人報名參加，縣長夫人翁莉英更將親帶著所飼養貓隻前往響應活動，並呼籲民眾應依規定為所飼養犬貓完成絕育與寵物登記，更應注射狂犬病疫苗，為維護毛小孩健康盡心力。

根據防檢局歷年野生動物檢測統計資料，狂犬病疫情目前雖僅侷限於野生動物，但今年截至4月，國內已檢出3例鼬獾狂犬病陽性案例，分別為臺中市東勢區1例、南投縣水里鄉1例及嘉義縣大埔鄉1例，由於去年嘉義山區曾發生一隻疑似感染狂犬病鼬獾如喪屍般在白天追咬家犬，過去亦曾多次發生民眾在家遭感染狂犬病的鼬獾闖入咬傷之案件，有研究指出在鼬獾狂犬病發生熱區，民眾被咬機率就大，為防範鼬獾等野生動物跨物種傳播至犬貓，嘉義縣持續積極施打狂犬病疫苗，每年施打犬貓超過2萬隻。

家畜所表示，狂犬病是比新冠肺炎致死率更高的人畜共通傳染病，一經咬傷，感染致死率100%，病毒主要破壞中樞神經而出現神經症狀，感染動物會出現狂暴、攻擊、恐水、幻覺、癱瘓昏迷等症狀，家畜所近年在阿里山、大埔、梅山、竹崎等高風險山區辦理下鄉巡迴注射活動，為全面擴大施打率，預計8至10月辦理「全嘉總動員，犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」，將在各公所與動物醫院設立疫苗快打站，目前飼主如有需求，請自費至動物醫院施打。依規定飼主應為所飼養犬貓每年施打狂犬病疫苗，如未施打可依違反動物傳染病防治條例開罰3至15萬，請民眾務必遵守，以免受罰，另民眾若發現死亡或行為異常野生動物，應立即通報所在地公所或家畜所做即時處置。

另外，為從源頭強化犬貓絕育量能，嘉義縣政府112年度委由縣內7家動物醫院自112年5月1日起至112年11月24日止(至經費用罄)辦理絕育補助活動，補助金額以公犬貓每隻補助600元、母犬貓每隻補助1,200元計，並須同步完成植入晶片辦理寵物登記及狂犬病疫苗注射，本活動採預約制，限戶籍於嘉義縣民眾申請，請務必預先向動物醫院洽詢相關手術之收費標準及報名，歡迎縣民攜家中的愛犬貓踴躍報名參與。