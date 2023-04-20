嘉義縣全國首創　骨鬆肌少症智慧聯合行動照護

▲▼ 嘉義縣全國首創骨鬆肌少症智慧聯合照護 ，打造行動智慧照護歷史新頁 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣全國首創骨鬆肌少症智慧聯合照護，聯手轄內長庚及慈濟2大醫及中華民國骨鬆醫學會、王長庚公益信託、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會及長庚大學等，整合智慧科技及實體醫療，領先全國打造骨鬆肌少症聯合照護網，於棒棒積木飯店由縣長翁章梁宣布正式啟動，同時提供現場體驗，邀集各鄉鎮市長、議員及村里長等共同見證嘉義縣再創行動智慧照護歷史新頁！

翁章梁表示，破除醫療資源不均及幅員限制，戮力推動行動醫療照護，整合綠能及智慧科技，111年打造全國首創綠能醫療專車，配置先進雙能量X光骨質密度檢查設備，成功升級行動醫療3.0版！

「衛生局秉持勇敢超越追求更好的核心價值，好還要更好！」翁章梁大力稱讚，今年我們導入人工智慧骨鬆影像判讀系統及智慧化肌少症暨身體組成多功能檢查系統(Q check)，提升普篩量能及進階精準檢查，同時串聯產官學民打造聯合照護網，以最新科技照護為民眾骨鬆肌少把關，希望每位鄉親都能夠真正的健康老化、樂活在嘉。

根據衛福部2021年統計，國人不健康餘命高達8.47年，也就是說臨終前的8.47年，可能因病臥床、失能需要人照顧，活得久不代表活得好，嚴重影響生活品質；而骨鬆及肌少症更是影響高齡長者失能的重要因素之一，以25%的盛行率推估，嘉義縣55歲以上民眾，推估有7萬8939人面臨骨鬆及肌少危機，可能造成骨折、失能、死亡等風險。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣骨鬆肌少症智慧聯合照護網，打破公共衛生傳統照護壁壘，整合最新科技設備、人工智慧、醫療及多方專業，全面提供民眾有效、精準、便捷的照護服務。

前端運用行動醫療車配置智慧骨鬆影像判讀及智慧化多功能理學檢查系統，於3+1行動醫療、社區複合式篩檢推動骨鬆肌少症篩檢得來速，同時提升衛生所骨鬆照護專業；後端整合長庚、慈濟2大醫院骨科，將高風險骨鬆肌少症患者，透過科技資通訊平台，建立即時轉介聯合照護，打造篩檢醫療保健一條的服務模式。

翁章梁特別提醒鄉親，若行動醫療車巡迴至自己所處鄉鎮時務必踴躍參加，透過早期發現治療及預防，減少骨折發生率，期待每一位鄉親都能活躍、健康老化，積極朝縮短不健康餘命的目標努力。