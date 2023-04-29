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保障行人用路安全　嘉義警方啟動「車不讓人」違規執法

▲▼ 保障行人用路安全 嘉縣警局啟動「車不讓人」違規執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉縣警局啟動「車不讓人」違規執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內汽機車與行人爭道情況相當普遍，經常發生民眾在行人穿越道(斑馬線)上遭受車輛撞擊事故，嚴重傷亡備受矚目，台灣的道路環境也因此被外國媒體比喻為「行人地獄」。

▲▼ 保障行人用路安全 嘉縣警局啟動「車不讓人」違規執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉縣警局保障行人用路安全，啟動「車不讓人」違規執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

喜義縣警方為保障行人用路安全，敦促車輛駕駛人停讓行人優先通行，營造行人友善空間，有效防制事故發生，繼交通部、內政部會銜修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，自本(112)年3月31日起調高汽車違反「道路交通管理處罰條例」第44、48條第2項裁罰金額至最上限新臺幣3,600元之後，立法院復於4月14日三讀通過條例修正案，進一步調高上述條文罰鍰金額上限為新臺幣6000元，全國警察機關也配合同步加強「汽機車直行不禮讓行人」、「汽機車轉向不讓行人」、「汽機車闖紅燈」、「汽機車紅燈右轉」、「慢車不停讓路人」等5項違規執法。

▲▼ 保障行人用路安全 嘉縣警局啟動「車不讓人」違規執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義縣鄉間廣袤，道路及事故型態異於都會地區，但過去一年(111年度)亦發生了路口行人交通事故71件，其中於行人穿越道上肇事者佔20件，根據警察局對轄內路口行穿道人車動態的觀測結果，發現仍有將近三成五的駕駛人未能確實停讓行人，爰自本(112)年4月中旬起，由交通隊、各分局會同嘉義區監理所、大眾運輸業者，透過在BRT客運朴子轉運站等地點舉辦戶外宣導活動，賡續傳達「車輛慢看停，行人停看聽」路口安全觀念，深化「車輛停讓行人優先通行」的人本理念，並擇定轄內45處易肇事、行人多或學校周邊路口，編派警力執行現場蒐證攔查，以及運用路口科技執法設備智慧鏡頭逕行舉發，全面取締爭先搶越行人穿越道違規車輛，截至4月底為止，計取締「車不讓人」違規102件，附帶取締闖紅燈(含紅燈右轉)2,073件。

▲▼ 保障行人用路安全 嘉縣警局啟動「車不讓人」違規執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

警方提醒，汽、機車或慢車臨近行人穿越道，無論直行或轉彎，若距離行人行進方向不足3公尺(約1個車道寬)，且汽車前懸或機、慢車前輪進入行穿道上，因而廹使行人停步或讓道者，即構成違規，將面臨高額罰鍰；此外，未劃設行人穿越道(斑馬線)的路口，亦有自人行道或路沿延伸對應的隱形行穿道存在，駕駛人仍須注意四周行人動態，隨時做好停讓的準備。

▲▼ 保障行人用路安全 嘉縣警局啟動「車不讓人」違規執法 。（圖／嘉義縣警局提供）

在全面要求車輛禮讓行人的同時，行人本身亦應確實遵守路權規定，不闖紅燈、不任意穿越道路，唯有人車雙方謹守規則、相互尊重，才能真正達成「人本交通-友善安全」的理想境界。

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