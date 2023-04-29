嘉義縣國中技藝競賽頒獎及成果發表　新港國中柳沛綺雙料得獎

▲▼ 嘉義縣111學年度國中技藝競賽頒獎典禮暨成果發表。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣111學年度國中技藝教育學程競賽頒獎典禮暨成果發表會28日登場，縣長翁章梁今主持典禮，並親自頒獎表揚320位國中技藝競賽前四名的學生，更有兩位學生獲全國技藝教育績優人員殊榮，其中新港國中柳沛綺雙料得獎表現優異，受獎時也將創作的縣長畫像送給翁章梁。

嘉義縣111學年度共開辦156班技藝教育課程，另有2所國中辦理技藝專班，共有近60%國三學生參與職業試探，透過技藝課程與競賽等實作學習，縣內每年都約有六到七成國三生以技職作為升學目標；此外嘉縣目前設有2所職業試探中心，分別設置於水上國中（電機與電子、藝術職群）及新港國中（餐旅、設計職群），讓技職教育向下扎根至國小高年級。

面對全球化產業競爭及人才跨國移動挑戰，精進技藝能力越顯必要，翁章梁肯定在場技藝優異學生，並以在地藝術家王文志先生從藝的故事鼓勵培養「堅持」美德，尤其嘉縣正處農工大縣轉型期，目前擁有已開發完成的大埔美工業區，尚在開發中的馬稠後、布袋水產加值、中埔公館、水上南靖、民雄航太與嘉義科學園區等6大產業園區，人才培養必將從落實技職出發，無論升學、研發、技術導向就業都可穩定成長。

翁章梁說，技藝教育與國高中深入結合，以高中職的師資協助國中生先行探索方向，技藝課程可訓練學生手腦並用，創作屬於自己的作品，進而產生成就感，啟發未來工作的潛力，是很重要的訓練；他也說國中是變化最大的階段，不管身體、腦袋都在成長過程裡劇烈變化，可能感到迷茫、也可能開始思考人生意義，但不論面對任何打擊，只要堅持拚下去就有成功的一天，希望學生都能在教育裡找到心之所向。

今同步舉行成果發表，各國中展現電機電子、動力機械、商業與管理、家政、餐旅、食品、設計、動力機械、農業、機械、化工、藝術、醫護等12種職群內容，攤位琳瑯滿目，學子秀出創作能力有目共睹，翁章梁逐攤參訪與學生互動熱絡。教育處指出，今年典禮由崇仁醫專協辦，活動分為競賽頒獎典禮、動態表演、靜態成果展示等，盼帶給大家不一樣的體驗。