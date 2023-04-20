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嘉義縣農村再生成果展　推動青壯農返鄉務農

▲▼ 農村再生成果展暨典範表揚活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣農村再生成果展暨典範表揚活動 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導


為展現成果豐碩的農村再生社區榮譽感與向心力，嘉義縣政府舉辦「農村再生成果展暨典範表揚典禮」，縣長翁章梁與社區、民眾一起同樂，並頒獎表揚推動計畫參與競賽的夥伴。這場活動集結了山、海、平原社區歷年來的執行紀錄與成果，提供社區特色產業DIY體驗活動，現場還展售優質農創商品和農村好物，消費滿額有豐富的好禮可以帶回家，大朋友小朋友開心體驗嘉義縣獨特的農村丰采。

▲▼ 農村再生成果展暨典範表揚活動 。（圖／嘉義縣政府提供）


嘉義縣推動農村再生計畫，全縣已有238個社區參與，其中91個社區通過審查成為農村再生社區，3個社區勇奪全國金牌農村，7位農村再生夥伴榮獲農村領航獎，17項產品通過農村好物，110年開始參加建築園冶獎，己有3個社區的僱工購料案榮獲「社區文化景觀營造類」獎。

▲▼ 農村再生成果展暨典範表揚活動 。（圖／嘉義縣政府提供）


農業處指出，縣府透過長期陪伴農村再生社區，挖掘農村社區特色，引導社區對未來藍圖的規劃有更明確的方向，讓社區可以自發性由下而上經營，農村再生計畫改善了社區環境基礎建設，提升產業效益，打造社區品牌，保育生態資源並傳承農村文化歷史，同時透過各部會施政資源，以主題式的跨社區結合，加值農村再生社區發展。


翁章梁縣長表示，農村再生成果充分展顯現社區產業特色與魅力，讓鄉親了解農村社區除了一級生產，更有多元的加工產品與有趣的體驗活動，向各界呈現農村再生計畫扶植及社區努力的成果，讓社區找到一條再生的路和未來的方向，感謝社區伙伴的共同努力，讓農村再生永續發展。

▲▼ 農村再生成果展暨典範表揚活動 。（圖／嘉義縣政府提供）


翁縣長強調，農村從早期的老中青人口平衡、工業時代的人力老化到現在，產生了很多的變化，尤其二代甚至是三代青壯農返鄉務農，帶進不一樣的經營思維，農村的樣態正在翻轉與改變，希望農村再生計畫能在中央的大力支持下，一直走下去，讓我們看到農村的無限可能。

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