嘉縣健康舞種子師資培訓 　鼓勵民眾規律運動

▲「全齡愛運動‧我是運動嘉」-健康舞種子師資培訓。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣全民運動，嘉義縣政府以嘉義之美創作一首「愛嘉義、愛自己」，並編排「全齡運動健康舞示範帶」，4月30日在竹崎鄉親水公園風雨球場舉辦種子師資培訓，未來將全面推廣至職場、社區及學校，鼓勵民眾養成規律運動的好習慣。

教育部體育署運動狀況調查資料顯示，嘉義縣去年運動盛行率75.7%(全國81.8%)，多數人認為肌少症是老年人才有的症狀，研究指出，隨著年紀增加，肌肉會慢慢流失，年過40以後肌肉每10年會流失8％，70歲後甚至加速到以15％的速度流失，40歲左右的族群應該開始重視肌少問題，養「肌」要趁早，運動則是養「肌」不可缺的基本功。

縣長翁章梁表示，充足的營養與規律運動是預防肌少症的不二法門，持之以恆，才能真正達到運動效果。嘉義縣創造運動營養支持性環境，從109-111年活力不老健康操、疫情期間製播全方位健康識能「在厝顧健康」電視節目、銀髮健身俱樂部設置及運動結合科技場域推廣體適能檢測。

今年加碼以全齡都要運動的角度出發，編制「愛嘉義、愛自己」歌曲，融入在地特色創作舞蹈於各場域推廣，有別於以往健康操的設計，改以柔美偏舞蹈的創新編排，製作不同風格的健康舞，達到運動行為的改善，提高運動盛行率。

衛生局長趙紋華指出，今年度運動種子師資培訓分山、海區各1場，4月30日(山區)在竹崎鄉親水公園風雨球場，5月6日(海區)在六腳鄉蒜頭國小禮堂，以「運動營養1+1」為培訓重點，邀請嘉義長庚醫院劉金華營養師講授健康餐盤及全榖雜糧、嘉義縣物理治療師公會總幹事洪晉宏以「長者防跌核心操」加強種子的技能，預計約培訓200人，未來各種子師資可運用「愛嘉義、愛自己」自由創作編排屬於各社區團體特色的「全齡運動健康舞」，帶動全民運動，讓「全齡都愛運動」大家都能「運動嘉健康」。