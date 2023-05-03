好市多「美國藍莓」也驗出A肝病毒　食藥署：4／11進口1.5萬公斤

▲藥署公布受Ａ肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發消費者恐慌，衛福部長薛瑞元今（3）日證實，又有好市多輸入莓果驗出A肝污染，即起全數暫停已報驗。食藥署表示，該批莓果是好市多自美國進口的藍莓，於4月11日申請報驗，總重達1萬5236.42公斤，5月1日晚間判定A肝陽性，目前已進入行政救濟，並啟動後市場調查，預計5月23日公布在邊境不合格資訊中。

食藥署4月28日公布，好市多股份有限公司「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，問題批號1.7萬公斤售出。

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此為結果為後市場稽查，但其實早於4月10日在邊境查驗就已經發現莓果產品A肝病毒陽性，該批退運銷毀，隔天啟動後市場稽查時同步預防性下架同品項產品，但沒有通知消費者，引起讓民眾多吃17天A肝莓果的爭議。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽受訪表示，當邊境驗出不合格產品時，會給予15天的行政救濟期，讓業者提出複驗、申訴，屆時才會依行政程序公開不合格產品名單。食藥署4月10日驗出不合格的智利莓果，將於下週公布在邊境不合格資訊中。

▲藥署公布受Ａ肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）