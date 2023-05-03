鋼架加固龍騰斷橋「變這樣」　挨罵糟踏古蹟...苗栗縣府：會噴黑漆

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

位於苗栗縣三義鄉龍騰村魚籐坪斷橋又稱為「龍騰斷橋」或「糯米橋」，縣府依文資法公告指定為縣定古蹟後，為避免古蹟在地震或颱風作用下斷裂、掉落，辦理緊急加固，但因使用鋼架加以補強支撐，且以後也會留著，被民眾批評「突兀」、「古意全失」，縣府文化觀光局說明，之後會噴上消光漆來降低突兀感。

▲苗栗龍騰斷橋用鋼架修補，民眾認為相當突兀。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲民眾認為使用鋼架修補且不會移除，變成一個新創文物。（圖／記者蔡文淵翻攝）

「龍騰斷橋」位於台灣西部縱貫鐵路最高、最陡、施工難度最高的路段，於2000年行政院文建會指定為震災紀念物、2003年縣府依文資法公告指定為縣定古蹟，公告為縣定古蹟之後，為避免古蹟在地震或颱風作用下斷裂、掉落，故辦理緊急加固，施作工法本身並沒有傷及古蹟本體，加固構件與橋墩會設置橡膠墊隔離接觸，也會進行噴漆塗裝融入古蹟本體樣貌。

不過因為使用鋼構支撐架，讓民眾覺得相當突兀，紛紛表示「這樣就沒有那個意義在了阿」、「跟以前感覺不一樣，這樣也是蠻特別的」、「應該遵照古法修復，否則就變成古代跟現代的結合，變成一個新創文物」。

附近店家指出，遊客也有表示這樣不好看，但是為了古蹟也沒有辦法，看之後要怎麼改善。另間店家表示，這樣根本不像古蹟，「是扣分的」。

▲附近店家指出，這樣根本不像古蹟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

文觀局文資科長郭靜芳表示，斷橋從日治時期到現在，從來沒有進行過修復，不過該處的地形地貌改變很大，斷橋受損後橋墩部分結構已不行，前幾年都有零星磚塊、橋體掉落，為了防止大面積崩落，才會進行加固工程。

▲文觀局文資科長郭靜芳表示，為了防止大面積崩落，才會進行加固工程。（圖／記者蔡文淵翻攝）

郭靜芳說，目前的修護工法都有跟結構技師、文化資產審議委員、建築師、文史工作者經過討論，是一個權衡之下的方法，鋼構部分支撐橋墩，以後也不會移走。

文化觀光局強調，加固構件與橋墩會設置橡膠墊隔離接觸，也會進行漆噴漆塗裝融入古蹟本體樣貌來降低突兀感。

▲▼苗栗市府對加固工程的說明。（圖／記者蔡文淵翻攝）

文觀局長林彥甫表示，斷橋本身結構有問題，透過緊急加固的搭設，保護此古蹟，減緩斷橋崩落跟錯位的情形，若不做相關處理，除了磚塊陸續掉落外，可能會出現更大規模崩塌，除強化保存也避免危及遊客安全，加固工程預計112年5月8日竣工。