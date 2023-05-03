誤食老鼠藥一度命危！澳洲交換生離台了　醫療專機今晨起飛

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

24歲澳洲籍交換生肖雷（Alex Shorey）2022年曾到淡江大學當交換學生，今年4月初誤食老鼠藥，緊急送往北醫附設醫院住院治療，情況危急一度命危。澳洲醫療專機於昨(2日)下午抵達桃園國際機場，據了解，今(3日)清晨肖雷已起飛離台，預計返回澳洲治療。

▲肖雷在眾人的協助下登上醫療專機。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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外電報導指出，24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，卻在4月初時他不明原因誤食老鼠藥。

肖雷的親人表示，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到老鼠藥，目前懷疑是吃到受污染的街頭小吃引起。但北醫附醫4月29日發布聲明指出，病患已轉入普通病房，意識穩定，病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到老鼠藥。

▲救護車今凌晨4時許載著肖雷抵達桃機。

肖雷的家屬透過募資平台開設專案，希望用醫療專機把肖雷帶回澳洲。而消息經媒體報導，募款發起3天就收到20萬8682澳幣（約新台幣424萬元）的善款；而醫療專機昨下午也飛抵桃園機場，並停於610機坪。

今凌晨4時29分許，肖雷搭乘救護車抵達桃機，在通過安檢後，由航警局及機場公司帶領，抵達610機坪，現場人員協助將肖雷擔架搬運上機，隨後該架專機於5時50分起飛，將返回澳洲進行進一步治療。