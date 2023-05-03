好市多藍莓驗出A肝毒！遭禁止進口1個月　受影響3號列品項曝光

▲食藥署公布受Ａ肝病毒污染藍莓包裝。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

好市多於4月11日報驗的1.5萬公斤美國藍莓日前驗出A肝病毒，食藥署已啟動後市場稽查，並暫停報驗1個月。食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，此次事件顯示好市多對不同來源國產品管治不佳，因此暫停3號列產品申請報驗，共計12品項受影響。

好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發消費者恐慌，衛福部長薛瑞元今（3）日證實，又有好市多輸入莓果驗出A肝污染，即起全數暫停已報驗。

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食藥署表示，該批莓果是好市多自美國進口的藍莓，於4月11日申請報驗，總重達1萬5236.42公斤，5月1日晚間判定A肝陽性，目前已進入行政救濟，並啟動後市場調查，預計5月23日公布在邊境不合格資訊中。

▲好市多進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」。（圖／食藥署）

林旭陽受訪時表示，今年好市多共進口11批美國藍莓，邊境查驗都合格，但查驗方式是書審，目前已由南區區管中心進行後市場抽驗稽查。

雖然今年好市多進口藍莓僅有一批違規，但林旭陽提到，近期莓果事件可見「好市多對不同來源國產品沒有管制很好」，因此暫停3號列報驗輸入1個月，並要求提改善措施，待審核通過才會重新開放。

好市多遭食藥署暫停進口3號列分別為：「未加糖或未加甜味料之冷凍紅莓，藍莓，桃子」、「冷凍紅刺莓、黑刺莓、桑椹及洛干莓、黑醋栗、白醋栗、紅醋栗及醋栗」與「冷凍草莓、冷凍藍莓、冷凍黑莓」。