想跟女友「在家裡壞壞」卻被拒！　過來人秒懂曝2原因：超不自在

▲女友不願在原PO家發生關係。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶發展到一定程度後，可能就會有肌膚之親，不過近日有一名男網友發文表示，女友不知為何，拒絕在他家發生關係，讓他有點不開心，有女生不喜歡在男生家壞壞的嗎？貼文曝光後，隨即引發底下網友熱議。

男網友在Dcard上，以「女友不喜歡在我家做」為題發文，提到有次他將女友帶回家，並有意要進一步發生關係。然而，女友這時卻不斷拒絕，並說下次去她家再壞壞。

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聞言，原PO除了不開心之外，也感到疑惑，之前好幾次都是在女友家發生關係，為什麼這次帶對方回家卻被拒絕？女生不喜歡在男生家大戰嗎？

▲網友分析出2種可能原因。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友推測，「看你家是不是隔音不好或是都有長輩，通常都不是很喜歡要做的時候還要顧慮一堆」、「在家裡做本來就會有很多顧慮啊，之前跟在男友家裡做，他媽時不時會敲門要進房欸，要不然就是在門外偷聽我們在幹嘛，還好變成前男友了」、「有家人超不自在吧」。

也有網友回應，「可能怕對方家裡會有偷裝攝像頭吧」、「一部分擔心被偷拍吧？畢竟外流事件層出不窮，即使再親密的關係都可能對對方有不了解的一面」。

另也有網友認為，原PO文中提及的資訊實在太少，不知父母是否在家、有無室友、隔音狀況等，這樣很難判斷原因。對此，原PO則回應，後來他表明立場，女友就答應了。