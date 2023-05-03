持槍扺檳榔西施頭部性侵！完事再搶8500元　恐怖男重判18年

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣楊姓男子被控在前女友受僱的檳榔攤廁所吸食安非他命後，持空氣槍扺住其頭部、嘴巴等處，恐嚇性侵得逞，並捏造她欠債為由，強行取走檳榔攤周轉金8500元逃逸，屏東地方法院依妨害性自主、強盜等罪判處有期徒刑18年，可上訴。

判決書指出，楊姓男子透過友人於2013認識被害女子，楊因案於2016年間入監服刑後起即未再聯繫；被害女子於2022年3月間某時許，在屏東縣一家檳榔店擔任女店員，被他遇到，他因缺錢花用，屢次前來該檳榔店尋找她，並多次以通訊軟體LINE暱稱「為什麼」聯繫並索取金錢。

楊男明知其並無任何金錢債權，竟假藉討債名義，2022年4月間凌晨，騎乘機車到該檳榔店，先以借用該檳榔店後方廁所為由，在該廁所內吸食安非他命；再藉故呼喊在該檳榔店前方櫃檯的前女友到廁所內，持空氣手槍抵住其甲頭部、嘴巴等部位，恐嚇其「你相不相信我會開槍」等語性侵得逞，並搶走店內周轉金8500元得逞。

同日7時許，被害女子在該檳榔店內，向前來該檳榔店內交班同事告知上情後，旋即騎乘機車向友投訴報案，警方執行搜索，查扣相關證物依法送辦，檢方訊後依妨害性自主等罪起訴。