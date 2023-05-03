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男友只想打砲！求歡遭拒竟說「給妳錢躺10分鐘就好」...她怒分手

一名女網友抱怨，男友1舉動讓自己感覺宛如妓女。（翻攝自Pexels）

▲一名女網友抱怨，男友1舉動讓自己感覺宛如妓女。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

情侶間魚水之歡相當司空見慣，不過若是溝通上有問題，或無法顧及另一方的感受，恐怕會造成感情觸礁，最終成為分手的最後一根稻草。就有一名女網友表示，男友1舉動讓自己感覺宛如妓女，文章一曝光，掀起一大票網友支持「分手」。

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一名網友在Dcard論壇上以「男友把我當妓女」為題發文抱怨，表示剛開始與男友交往就知道對方性慾強，但隨著交往時間越久，發現對方求愛頻率提高，對約會行程不僅毫無意見規劃，約會見面似乎就為了打砲，甚至約會前還會問當天可不可以做愛，因此讓原PO開始感到不耐，兩人也為此逐漸意見相左。

原PO表示，前幾天再因類似事件與男友吵架，透露自己先在約會前聲明「累了，今天不打砲喔」，沒想到男友卻強烈反彈，在溝通過程中，甚至還說出「我忍很久」、「我給妳錢好不好，妳就當成是工作」，讓原PO氣得怒回，「我不是性工作者欸，這樣很不尊重人」，男友卻仍不斷強調自己真的很需要，還說約會都去她想去的地方、錢都他出，「妳就只要躺著就好，不用10分鐘」。

原PO男友還推說因宗教信仰讓他不能打手槍，拜託對方讓他解渴，最後甚至還因求愛不成，惱羞成怒要原PO把過去約會的錢重算AA制還他。對此，原PO補充表示，過去約會即使她要出錢，男友卻堅持全付，自己則默默幫他買早餐、飲料等，「我覺得就好像他花錢所以我理所當然給他上」，至於男友拿宗教信仰當藉口，這樣口不擇言，讓原PO毅然決然地提出分手，並打趣調侃自己，「敬，人生獵奇故事之一」。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛一面倒譴責男方，「男生愛面子自己要付錢，還自以為是把出去玩付的錢，當成可以打炮的籌碼，爛死了」、「到底什麼宗教不能打手槍但可以婚前性行為啊？手斷掉了是嗎？找一堆藉口」、「講那什麼屁話，那以前打的砲都拿錢來啊，真的幹爆傻眼欸」。

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