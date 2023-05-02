淡大交換生募到400萬！「指控台灣4點」全刪　他對比前後版本怒了

▲肖雷誤食老鼠藥。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

記者曾筠淇／綜合報導

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）一年前到淡江大學當交換生，4月初因不明原因誤食老鼠藥，一度命危，經搶救已轉至普通病房。近日就有網友查看募款平台，注意到募款相關文字被重新編輯，本來家人懷疑台灣小吃有毒的字句已不見，只剩下滿滿的感謝，讓他覺得此事漏洞百出。該文一出，也引發討論。

根據GoFundMe募款頁面，捐款給肖雷的金額已超過20萬澳元，相當於新台幣420多萬元，雖然募款頁面無法查看文字編輯紀錄，不過有網友將其截圖備份。有網友在Dcard上，以「募到400萬高歌離席，一切當作沒發生過」為題發文，提到募款頁面有3個版本，起初一些莫名其妙的內容已被刪除，說明整起事件漏洞百出。

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▲此為第一版。（圖／翻攝自Dcard）

從原PO截圖備份的內容可見，第一版募款本來寫道「肖雷在無意中吃到老鼠藥，超級華法林（Super Warfarin）是危及性命的」。文中指出，他們雖然不確定肖雷為何會吃到老鼠藥，但懷疑是「當地（指台灣）的街頭、集市上或沿路的一些食物是有毒的，或者不知怎麼的，被超級華法林汙染了」。

文中還提到，肖雷症狀已出現4個禮拜，但診斷延遲、台灣的語言障礙，導致缺乏有效的治療，他們必須趕緊把肖雷帶回國，以避免類似情況再發生。

更新的第二版寫道，很感激大家的幫忙，目前已經達到、超過募款目標。肖雷的媽媽朱莉（Julie）也感謝眾人幫助，現在他們可以把肖雷送回國了。

▲此為第二版。（圖／翻攝自Dcard）

4月30日所更新的第三版則寫道，他們發自內心感謝大家，飛機已經在途中，他們也感謝台北醫學大學附設醫院的幫助，以及肖雷在台北所結交的朋友。文中指出，肖雷已離開加護病房，但仍病得很重，再次感謝全世界對肖雷的幫助。

針對這三版內容，原PO直指，本來文中提到肖雷會誤食老鼠藥，可能是街頭小吃害的，還稱診斷延遲、語言隔閡、缺乏有效治療；北醫附醫29日發布聲明稱病患已轉入普通病房，但第二版卻未提及；第三版更是把之前的懷疑都刪了，只留下對台灣醫療團隊的感謝，說診斷延遲、語言隔閡、缺乏有效治療的是誰？

▲此為第三版。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

文章曝光後，一票網友也留言直呼，「真的有人捐錢喔」、「看到台灣被這樣汙衊、背鍋真的好生氣好難過，明明不是台灣小吃造成的問題，再來Alex也已經被轉到普通病房，說得好像我們讓他病情惡化救不了他」、「覺得他家人根本雷」、「從一開始說吃到老鼠藥時我就覺得怪了」、「台灣人不要傻傻去捐錢」、「希望沒有台灣人捐錢給這種字裡行間滿滿歧視的家屬」。

還有網友貼出論壇「Reddit」上的一篇文章，指出國外對此事討論度貌似不高，不過該文底下有不少人質疑。留言包含「台灣街頭小吃很安全，說實話多年來沒聽說過有人誤食老鼠藥」、「當他們（指肖雷家人）不提供細節時，我總認為他們做了一些愚蠢的事」、「『意外』吃到危及生命的量幾乎是不可能」、「我想可能是他的問題，台灣的小吃很衛生」。

▲老鼠。（圖／達志／示意圖）

北醫附醫29日指出，經團隊治療，肖雷28日已從加護病房轉至普通病房，家屬也對他們的處置表示感謝。院方提到，病人自述老鼠藥應與街頭小吃無關，但不清楚為何會接觸到滅鼠藥。

台大急診醫學部主治醫師李建璋29日表示，老鼠藥的主要成分是超級華法林，目的是打亂老鼠的凝血系統，引發老鼠嚴重出血致死。他認為，成人對華法林有較高的容忍度，通常要食入大量才會導致大出血，不是少量誤食會引發的，「小吃汙染的意外，會是一群人的公安事件，還是一個人的意外呢？值得家屬和同學深思」。

老鼠藥成分是抗凝血劑「超級華法林（Super Warfarin）」，台北榮總毒物中心主任楊振昌表示，北榮每年約收到數十件老鼠藥中毒案例，大多是蓄意為之，少部分是高齡者與6歲以下孩童誤食，但有極少部分是被下毒，但國內尚未有人因此喪命。

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