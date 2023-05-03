男友和媽媽撞名！妹子崩潰：認識1年只敢叫他「寶貝」

▲原PO男友與媽媽的名字發音相似，讓她不敢喊男友名字。（示意圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

除了菜市場名容易撞名外，近年來盛行由算命師取名，也容易有撞名的情況，不過如果跟長輩名字相同，可是有些尷尬了。一名女網友表示，男友和媽媽的名字「念起來一樣」，讓她1年多以來都叫男友「寶貝」，但男友希望她能叫他的名字，讓她十分困擾，不知道要怎麼辦。

一名女網友在Dcard以「 男朋友跟媽媽的名字念起來一樣 」為題發文，表示和男友認識1年多了，男友名字是「進益」，而原PO媽媽的名字是「靜逸」，兩個名字發音十分相似，這讓她只敢喊男友「寶貝」，但「男朋友也很希望我可以叫他名字，可是我總是很難開口叫他名字，請問各位我能怎麼辦？」

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貼文引發網友討論，不少人幽默回覆，「如果不想要換男友...那把媽媽換掉吧」、「那以後你們的小孩，如果叫晉毅就好玩了，女孩就叫靜憶」、「每一任都叫寶貝這樣就不會叫錯了」、「我阿公也是進益」、「如果在床上喊 進益我不行了 的時候 媽媽會不會突然衝進來開門」、「叫他惹你生氣 三個字自然就飆出來了」。

也有人提出有效建議，「如果真的有困難，可以跟他講講看妳的顧慮」、「給他起個別名吧」、「就叫男友阿進」、「叫三個字好像就不會那麼為難」、「阿進 小益 益寶 進哥」、「可以從他的 姓氏+先生 開始叫起」。

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