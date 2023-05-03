大學考完試「幾乎不用訂正？」　過來人曝1科系：每次都要改

▲上了大學以後，比較少著重在訂正考卷這部分。（示意圖／123RF）

記者曾筠淇／綜合報導

國小、國中甚至高中階段，如果考卷有答案寫錯了，老師多會要求訂正再交回。不過，近日就有女網友好奇拋問，是不是上大學以後，就都不用訂正了？考完就丟，然後下次又錯一樣的題目。貼文引發討論，其中還有1科系的網友直呼，他們每次都要訂正。

這名網友在Dcard上，以「大學是不是都沒有訂正這回事啊」為題發文表示，她覺得上了大學以後，吸收知識的能力大幅下降，進而推測是不是因為考卷不用再訂正了。她舉例，有時考卷只是為了登記分數，寫完就放在教授辦公室；又或者，考卷雖發還回來，但卻沒有公布解答。

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對此，原PO便感到疑惑，大學似乎已經很少在訂正考卷，考完後只在乎有沒有及格，結果下次還是錯一樣或類似的題目，累積下來不知會記下多少錯誤內容。

▲話題引發網友討論。（示意圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，不少網友都認為大學生應該要自動自發，「更正錯誤不用人家提醒你吧，你自己也能自己做」、「你可以自己訂正錯誤，題目錯誤不懂哪裡錯可以自己找答案，不懂再請教教授，大學就是要培養自主安排的能力，不會有人再盯你了」。也有網友直呼，「因為大部分都只求過而已，真的對分數有問題的再自己去找教授看考卷」。

還有讀日文系的網友直呼，「我們系有訂正，每次都有，日文系」、「+1，我也日文系」、「我們也有」、「前日文系來報到，訂正到想哭」。另也有網友分享，「微積分、工數都會啊，應該是看科目吧？要計算的幾乎都會發回來對答案+講解」、「我們考完都會有一節課的時間給我們問問題」。