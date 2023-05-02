運毒遭判無期入獄16年失智　更保屏東分會出手協助安置　

▲更保屏東分會協助阿潘入住安養機構 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

阿潘(化名)因運輸毒品案被判處無期徒刑，於16年前入獄服刑，已70餘歲的他，患有多重疾病，近期因肺炎再次戒護外醫住院治療，引起許多併發症，並因失智症引發精神及意識不佳，更生保護屏東分會獲悉，透過社會資源將他安置在一處所，提供必要照料。

更生保護會屏東分會於4月上旬接獲矯正署屏東監獄通知保護之更生人阿潘(化名)，他因運輸毒品案被判處無期徒刑，自2006入監執行，在監期間對子女亦未盡扶養之義務，與其家屬互動並不頻繁。

70餘歲的他，患有多重疾病，曾反覆戒護外醫多次，近期因肺炎再次戒護外醫住院治療，引起許多併發症，並因失智症引發精神及意識不佳。經連繫家屬及了解出監所後之住所及照護能力，確認無法接回照顧且無力負擔安置機構費用，希透過社會資源協助。

更保屏東分會悉他已通過假釋申請，著手協助安排安置於屏東縣內某養護中心，並派員會同屏東監獄人員護送其前往該安置處所，順利將案主平安安置，與縣府社會處建立良好的聯繫系統，並討論後續協助及追蹤事宜。

更保屏東分會表示，國內不斷推動及強化社會安全網計畫，該分會配合政府政策，積極與地方政府、機關、機構等保持密切合作關係，為的是希望更生人能夠讓社會大眾摒除刻板印象及標籤化，享有平等的權利，順利地復歸社會。