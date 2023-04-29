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狠母「拿3歲女兒」換370元毒品！她穿Elsa洋裝遭性侵亡　最後身影曝

▲▼ 狠母「拿3歲女兒」換370元毒品。（圖／翻攝自推特）

▲女童半夜被扛走的最後身影被監視器拍了下來。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

巴拉圭一名42歲女子為了吸毒，居然將自己年僅3歲的親生女兒賣給男友，以換取僅價值12美元（約台幣372元）的古柯鹼，最終女兒遭到男友性侵後勒斃，陳屍在一座廢棄的房子裡，當時她身上還穿著迪士尼卡通《冰雪奇緣》的連身裙。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在巴拉圭首都佩德羅胡安卡瓦列羅市（Pedro Juan Caballero），現年42歲的薩莉納斯（Aurelia Salinas）為了吸毒，在28日半夜將年僅3歲的女兒麥達（Luz Maida）從房間內抱出，並轉交給她的毒犯男友。

▲▼ 狠母「拿3歲女兒」換370元毒品。（圖／翻攝自推特）

▲薩莉納斯與毒犯男友。（圖／翻攝自推特）

以此換到30片價值12美元的古柯鹼後，薩莉納斯就再也不管女兒死活。從曝光的監視器畫面可以看到，這名男子將麥達扛在肩膀上，當她躁動不安時，就直接狂甩她巴掌。隔天附近鄰居就在一棟廢棄的房子裡找到了麥達的屍體。

當時她身上《冰雪奇緣》連身裙已經被撕得破爛，隨意披著一件襯衫被放在一張床上，從屍檢結果發現，麥達生前遭受性侵，而死因則是窒息。薩莉納斯被警察找到後，也立刻供認自己和女兒的死有關，但最初表示女兒是半夜無故失蹤的，直到監視器畫面曝光她才認罪，據了解她的男友也承認謀殺。

當地民眾對這起案件感到相當憤怒，在薩莉納斯遭逮捕時上前追打，最後還替麥達舉辦了葬禮，燒毀了她遇害的屋子。

▼超過300位居民替麥達舉行葬禮。

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巴拉圭性侵毒品

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