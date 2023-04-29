他走路搖晃被盤查「整包吞掉」　被壓制瞎扯：熱炒店垃圾桶撿的！

記者邱中岳／台北報導

北市中山警分局長春所警員在巡邏時，發現1名男子形跡可疑，警員上前盤查時，發現男子神情緊張，且趁隙將口袋中的夾鏈袋握在手中，警員擔心是危險物品，立刻要求男子打開手心，男子情緒激動拒絕配合，甚至轉身將夾鏈袋吞進口中，最後被壓制在地才將裝有毒品的夾鏈袋吐出。

警方調查，45歲的吳姓男子，在29日凌晨1時許，行經北市中山區民生東路一段1巷口，因走路搖晃被警員當場攔下，警方盤查時見到吳姓男子神色慌張，還從口袋掏出東西握在手中。

▲北市中山區警員查獲毒品，嫌犯竟然轉身將裝有毒品的夾鏈袋塞進口中。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員擔心是危險物品，喝斥男子將手心打開，男子竟然轉身直接將裝有毒品的夾鏈袋吞入口中，警員見狀立刻將人壓制，男子此時才將口中的夾鏈袋吐出來。

警方事後發現，夾鏈袋中的結晶體初步相驗為安非他命，最後男子被警員帶回派出所，訊後依照毒品罪嫌將吳移送法辦。

▲北市中山區警員盤查男子，男子竟然轉身將整包毒品吞進口中。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳姓嫌犯向警方辯稱，當天去一家熱炒店找朋友借錢，但是借不到錢要離去時，在店內的垃圾桶發現3包毒品，吳姓男子當場撿走1包離去，但警方仍不採信，將持續追查毒品來源。