　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拂曉遇警盤查...男「油門一拜想逃」失速自撞　只因車內有這東西

▲台南市警永康分局永信派出所查獲30歲蔡姓駕駛人及32歲顏姓女友，2人均呈現毒品反應，全案依毒品等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局永信派出所查獲30歲蔡姓駕駛人及32歲顏姓女友，2人均呈現毒品反應，全案依毒品等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局永信派出所員警執行巡邏，發現有可疑車輛違停路中，上前盤查時，該部車輛竟竄逃失速自撞店家外牆，當場被警方在車內查獲大量毒品及吸食器，警方逮捕30歲蔡姓駕駛人及32歲顏姓女友，2人均呈現毒品反應，全案依毒品等罪嫌送辦。

▲台南市警永康分局永信派出所查獲30歲蔡姓駕駛人及32歲顏姓女友，2人均呈現毒品反應，全案依毒品等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永信派出所警員李瑋聖、黃愷喬、郭婕瑩於1日凌晨5時許執行巡邏勤務，獲報稱有一部自小客車違停於路中，經警趕往現場時，發現自小客車仍處發動狀態，停於機車停等區，查看車內男、女均呈現昏睡狀態，警方敲擊車窗示意叫醒駕駛；不料，駕駛人等見狀意圖規避盤查，即猛踩油門加速逃逸，伴隨一聲巨響後，失控撞上前方店家外牆，造成牆體崩陷損壞。

經員警喝令駕駛30歲蔡姓男子與32歲顏姓女乘客下車，發現於駕駛座旁擺放毒品吸食器，另於車內起獲毒品安非他命、咖啡包等大量違法證物，2人均有毒品反應，全案除依毒品罪嫌移請台南地檢署偵辦外，將持續擴大溯源毒品來源。

▲台南市警永康分局永信派出所查獲30歲蔡姓駕駛人及32歲顏姓女友，2人均呈現毒品反應，全案依毒品等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方強調，蔡嫌屢遭永信所查獲毒品紀錄，卻仍不知悔改，留有染毒惡習，在本次員警查緝過程中，甚至為規避警方的查緝，罔顧員警及其他用路人之安全，駕駛車輛並猛踩油門，最後不慎失速自撞收場，遭警方查扣大量毒品及吸食器等證物，下場可謂「賊星該敗」。

▲台南市警永康分局永信派出所查獲30歲蔡姓駕駛人及32歲顏姓女友，2人均呈現毒品反應，全案依毒品等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民，強調警方打擊犯罪，不分晝夜，全力掃蕩，以展現淨化地區與打擊毒品犯罪之決心，亦也呼籲民眾如有發現任何可疑人、車，可直接撥打110報案或到警察機關洽詢，讓我們共同攜手打造無毒、安全的居住環境。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
美2少女失蹤　搜尋竟找到「7具屍體」
吳建豪當Jessica面「提少女時代」！她尷尬臉全被拍　網嚇
李多慧抵台啦！「狂轉30篇文」接機現場超多人
快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！　享年46歲
三上悠亞引退認「找到愛人了」　對象是百萬YTR
瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶！　男嘉賓目睹羞炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

106線跑山撞噴慘摔！23歲重機妹傷勢+車款曝　網喊：總有人不信邪

2男吃宵夜喝到清晨　違停遭攔查慘了！被搜出毒咖啡包+吸食器

失意拳手淪打手「高球桿殘暴討債」　首腦：就欣賞他敢拚敢打！

快訊／國3和美橋下化學槽車翻覆　液態氨流滿地...封鎖警戒中

一周激戰5次！小三爽同居人夫「祝福」正宮：早日死掉　下場慘了

「卡神」楊蕙如詐WTA補助977萬　妨害體育發展還哭窮遭求重刑

宜蘭前地方行政首長遭詐347萬！還要再匯150萬...行員報警攔阻

快訊／自強號撞瓦斯鋼瓶停駛　瓦斯行找到了...老闆這樣說

假觀光真賣淫！基隆紅燈區三七仔攬客　4泰籍女慘擠6坪房

快訊／女騎士集集攔河堰遭逆撞慘死　機車「磨地10m」成火球

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

男孩口誤喊老師「媽媽」　為負責竟撩：那我娶妳呀

2旅客搬娃娃車下火車　1人重心不穩「墜落月台」

106線跑山撞噴慘摔！23歲重機妹傷勢+車款曝　網喊：總有人不信邪

2男吃宵夜喝到清晨　違停遭攔查慘了！被搜出毒咖啡包+吸食器

失意拳手淪打手「高球桿殘暴討債」　首腦：就欣賞他敢拚敢打！

快訊／國3和美橋下化學槽車翻覆　液態氨流滿地...封鎖警戒中

一周激戰5次！小三爽同居人夫「祝福」正宮：早日死掉　下場慘了

「卡神」楊蕙如詐WTA補助977萬　妨害體育發展還哭窮遭求重刑

宜蘭前地方行政首長遭詐347萬！還要再匯150萬...行員報警攔阻

快訊／自強號撞瓦斯鋼瓶停駛　瓦斯行找到了...老闆這樣說

假觀光真賣淫！基隆紅燈區三七仔攬客　4泰籍女慘擠6坪房

快訊／女騎士集集攔河堰遭逆撞慘死　機車「磨地10m」成火球

男友「早餐吃陽春麵、肉燥飯」她滿頭問號　全場推爆：超幸福的啊

又有不明氣球「飛越夏威夷上空」　美國防部密切監測中

身分證「428」中1碼打9折　台北最美奶茶色咖啡廳2號店開幕限定優惠

環保再利用！　華航推3款「永續救生衣包」

最新民調贏賴清德、柯文哲　侯友宜：認真打拼

美投行業務蕭條！　大摩二度裁員計畫再砍3000人

重金屬鉛超標1倍！越南「冷凍芋頭」1.5萬公斤邊境退運銷毀

尋找多寶媽！住飯店「真的0元」　加碼免費爽吃早餐

種苗法修正　「農產品種外流」最重關3年罰300萬

遼寧黑風關古鎮吊橋垮塌壓住遊客　民眾滿頭是血神情痛苦走出

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

竹聯最強「神祕堂口」解密！　酒店經紀兼營「流浪毒咖啡包工廠」

「明道經紀人」涉掏空爆案外案　正妹內鬼身家竟2億

即／南投女騎士遭逆撞慘死　機車起火燒成廢鐵

正妹員工「盜賣公司機密」成億萬富翁　內鬼畫面流出

駕駛喊「你看那三寶騎車」　下秒真的出事了

楊蕙如詐WTA補助977萬　妨害體育發展遭求重刑

露營麻吉上了人妻！綠夫百萬和解　反挨告恐嚇怒鎚了

即／自強號撞瓦斯鋼瓶停駛　瓦斯行老闆這樣說

快訊／國1「5車追撞、1翻覆」　傷亡不明

快訊／抓到了！八里槍擊案槍手劍潭站落網

「正妹內鬼」A公司百萬！　神鬼手法攢出2億身價

更多熱門

相關新聞

即／買兇狙殺新店咖啡商　槍手判無期...藏鏡人逃杜拜

即／買兇狙殺新店咖啡商　槍手判無期...藏鏡人逃杜拜

「帽T殺手」黃泳群前年（2021年）涉開槍狙擊新北市1名何姓咖啡商，何男在家門前身中2槍倒臥血泊中、送醫不治，黃男變裝換車逃離，當天搭機到對岸防疫隔離期間被逮，遣返回台認罪聲稱對死者家屬「很抱歉」，並供出涉嫌指使行兇的張景欽與居中連繫的陳憲民，2名共犯均不認罪，台北地院審結，今依殺人等罪判黃男與張男均無期徒刑、褫奪公權終身。

南韓毒品入侵補教區！檢方要求法院判死

南韓毒品入侵補教區！檢方要求法院判死

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

機車男酒駕撞斷路樹不治　酒測值0.88

機車男酒駕撞斷路樹不治　酒測值0.88

被盤查「整包毒塞嘴」硬掰：熱炒店撿的

被盤查「整包毒塞嘴」硬掰：熱炒店撿的

關鍵字：

盤查竄逃失速自撞毒品

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

「TOYOTA全新跑旅」現身了

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

Apple Watch史上最大變化來了！　更像iPhone

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面