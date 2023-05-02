拂曉遇警盤查...男「油門一拜想逃」失速自撞　只因車內有這東西

▲台南市警永康分局永信派出所查獲30歲蔡姓駕駛人及32歲顏姓女友，2人均呈現毒品反應，全案依毒品等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局永信派出所員警執行巡邏，發現有可疑車輛違停路中，上前盤查時，該部車輛竟竄逃失速自撞店家外牆，當場被警方在車內查獲大量毒品及吸食器，警方逮捕30歲蔡姓駕駛人及32歲顏姓女友，2人均呈現毒品反應，全案依毒品等罪嫌送辦。

永信派出所警員李瑋聖、黃愷喬、郭婕瑩於1日凌晨5時許執行巡邏勤務，獲報稱有一部自小客車違停於路中，經警趕往現場時，發現自小客車仍處發動狀態，停於機車停等區，查看車內男、女均呈現昏睡狀態，警方敲擊車窗示意叫醒駕駛；不料，駕駛人等見狀意圖規避盤查，即猛踩油門加速逃逸，伴隨一聲巨響後，失控撞上前方店家外牆，造成牆體崩陷損壞。

經員警喝令駕駛30歲蔡姓男子與32歲顏姓女乘客下車，發現於駕駛座旁擺放毒品吸食器，另於車內起獲毒品安非他命、咖啡包等大量違法證物，2人均有毒品反應，全案除依毒品罪嫌移請台南地檢署偵辦外，將持續擴大溯源毒品來源。

警方強調，蔡嫌屢遭永信所查獲毒品紀錄，卻仍不知悔改，留有染毒惡習，在本次員警查緝過程中，甚至為規避警方的查緝，罔顧員警及其他用路人之安全，駕駛車輛並猛踩油門，最後不慎失速自撞收場，遭警方查扣大量毒品及吸食器等證物，下場可謂「賊星該敗」。

永康分局分局長甘炎民，強調警方打擊犯罪，不分晝夜，全力掃蕩，以展現淨化地區與打擊毒品犯罪之決心，亦也呼籲民眾如有發現任何可疑人、車，可直接撥打110報案或到警察機關洽詢，讓我們共同攜手打造無毒、安全的居住環境。