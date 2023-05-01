快訊／600萬買兇狙殺新店咖啡商　槍手奪命判無期...藏鏡人逃杜拜

▲帽T殺手黃泳群行凶身影被監視器拍下。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

「帽T殺手」黃泳群前年（2021年）涉開槍狙擊新北市1名何姓咖啡商，何男在家門前身中2槍倒臥血泊中、送醫不治，黃男變裝換車逃離，當天搭機到對岸防疫隔離期間被逮，遣返回台認罪聲稱對死者家屬「很抱歉」，並供出涉嫌指使行兇的張景欽與居中連繫的陳憲民，2名共犯均不認罪，台北地院審結，今依殺人等罪判黃男與張男均無期徒刑、褫奪公權終身。

此外，黃男犯罪所得86萬餘元須沒收，又另犯偽造文書罪判刑3月、得易科罰金9萬元。同案共犯陳男被依幫助殺人罪判刑6年，全案還可上訴。檢方並對涉嫌出錢買凶、綽號「阿杜」的許姓藏鏡人發布通緝，許男在黃男行凶前，預先搭機出境到杜拜避風頭。

本案發生於前年（2021年）11月22日上午8點多，45歲何男送完小孩上學，帶早餐回到新北市新店區別墅住處正要進門，遭穿著下藍上紅連帽T恤、綽號「勇仔」的黃泳群趨近連開4槍，何男身中2槍倒地，鄰居聽見聲響查看，以為何男中風摔倒，趕緊通知何妻，開門驚見何男倒臥血泊慘狀，送醫急救仍餘當天上午9點多不治。

▲何姓咖啡商在自家門前中槍倒地，送醫不治。（資料照／記者陳以昇翻攝）

黃男逃離途中2度變裝與換車，企圖把犯案時所穿衣物送給街友但被拒，連同作案用槍彈分別丟棄，再搭上預先買好票的班機，案發4小時後逃抵對岸福建廈門，落地到防疫旅館隔離就被當地公安獲報監控，隔離期滿隨即於前年12月8日遣返回台，身材高壯的黃男入境採撿時癲癇發作被戒護就醫，出院到案被羈押至今。

檢警追查發現，經營咖啡買賣的何男，另一個身分是製作違法減肥藥的師傅，合作的黑幫分子懷疑何男洩漏製毒機密，透過黑幫大哥張景欽（40歲）以600萬元買凶殺人，張男涉找同樣住在高雄、積欠賭債的黃泳群（36歲）動手，說好黃男完事可拿400萬元，同夥陳憲民涉陪同2嫌試槍並居間轉交酬勞。

▲帽T殺手黃泳群（中）逃往對岸被遣返回台，警方同機戒護。（資料照／記者張君豪翻攝）

張男同年12月搭機出境前在機場被專案小組拘提，陳男在南部落網，2人到案都被羈押至今。張男堅稱「事情不是我做的，我覺得我是無辜的！」並聲稱遭警方逼供，陳男否認參與殺人計畫，辯稱僅幫忙轉交20萬元給黃男、不知這筆錢是安家費。

檢方去年（2022年）4月依殺人等罪嫌起訴黃泳群3人，對張景欽求處「最嚴厲之刑」，通緝出境逃往杜拜的主嫌「阿杜」，並查出黃男家人只拿不到100萬元。黃男母親聲請檢方發還帳戶被查扣的24萬元，聲稱這筆錢是夫妻倆日常開銷所需、跟兒子所犯命案無關，法官沒同意。

黃男坦承因欠賭債而受張男2嫌之託拿錢行凶，聲稱「我做錯事了」、對死者家屬「很抱歉」願當面道歉，還說已供出共犯希望「可以看到他們跟我一樣受處罰」，不僅藉此請求輕判，並多次以自己罹癌急需就診「不想就這樣病死」、想回家陪伴不久人世的父親等理由聲請交保。

法官沒准許黃男3人的交保請求，僅解除3嫌的禁見處分。黃嫌涉犯本案前1個多月，凌晨找張嫌等人助勢闖進堂哥家裡砸東西並打傷堂哥，今年（2023年）2月另案被高雄地院依傷害罪判處拘役40天、得易科罰金4萬元。