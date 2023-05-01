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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「朱立倫早決定徵召侯友宜」　邱毅曝可能手法：郭台銘身入迷霧中

▲▼「郭台銘有話對你說」台北場。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜誰將代表國民黨參選2024總統備受各界關注。前立委邱毅認為，郭台銘始終相信國民黨主席朱立倫的承諾，會徵召民調最高的人選，他有自信他的民調會超前，但其實朱立倫早已決定徵召侯友宜，到時候要換人，「只需拿出一分暗箱作業的假民調，就可以交差了事」。

對於徵召誰參選總統，朱立倫日前表示，最後不是提名一個人，而是要提名一個最強戰隊，大家團結合作在一起，郭董也好、侯市長也好，每一位都強調團結合作，且不單是藍軍合作，也要團結民眾黨，每一位都團結，團結全台灣的朋友。

邱毅說，論能力，郭台銘要比侯友宜強多了，而這次郭台銘也卯足全勁，但朱立倫這一套操作手法，明眼人全都看得清楚，只是郭台銘身入迷霧中，被耍的團團轉。這方面，民眾黨主席柯文哲頭腦比較清醒，國民黨所謂的整合，其實不是互利的合作，就是你得聽我國民黨的，只有聽國民黨才叫顧全大局，為大局著想。

不過，邱毅也提到，侯友宜還有極大可能成為第二個洪秀柱，可能性至少有三：一是民調繼續往下掉，甚至被柯文哲超車。二是發生致命的錯誤，尤其是新北市政出現重大缺失，特別要注意七月以後的颱風災情，還有黑道擾亂治安事件。三是美國方面不滿意侯友宜，又伸出換侯的黑手，當然也不排除有心人士從中挑撥運作，「如果，侯友宜真成了第二個洪秀柱，時間已到了八、九月，那由誰取而代之，披掛上陣，大家應該都可以猜到了！」

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