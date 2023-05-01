侯友宜將現身「挺侯大會」尬郭台銘？　時間點落在5／15前後

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統提名即將在5月定案，面對鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜「郭侯爭霸」，黨主席朱立倫近日提出「最強戰隊」概念。郭侯兩陣營為此展開「組隊大戰」，尤其挺郭立委陳玉珍高調宴請藍委與郭餐敘，令侯陣營如臨大敵。據了解，在黨中央正式提名之前的5月15日前後，挺侯派醞釀舉辦一場「挺侯大會」，欲以此證明侯團隊才是「最強戰隊」。

4月25日晚間，挺郭立場鮮明的金門立委陳玉珍在台北市大安區某餐廳夜宴12名藍委，包括郭台銘本人、郭台銘胞弟郭台強、郭台銘之子郭守正，都到場與藍委們相談甚歡，被外界形容為「挺郭大會」，令侯友宜陣營如臨大敵。

據悉，其實隔天4月26日，一眾挺侯派要角也規劃擺開宴席，盛大舉辦「挺侯大會」互別苗頭，但時值新北市議會開議，侯友宜本人因市政為先不克前來，既然主角無法到場，活動只好順延。值得注意的是，許多挺侯派藍委對於舉辦「挺侯大會」均三緘其口，而對於陳玉珍舉辦的「挺郭大會」，他們也都說這是正常活動，意在避免激化對立，同時也是避免「挺侯大會」見光死。

不過，也有挺侯派藍委私下透露，支持舉辦挺侯大會來跟挺郭大會尬場，並且充滿自信地說，「要辦就辦，誰怕誰！」據掌握，挺侯大會將在新北市議會市政總質詢結束之後舉辦，時間點就落在5月15日前後，端看市政總質詢的進度，屆時包括多位藍委、中常委都會與侯友宜合體，展現出「最強戰隊」氣勢。