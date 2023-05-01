最新民調國民黨「久旱逢甘霖」　鍾沛君：侯郭展現領導力與魄力

▲侯友宜、郭台銘在最新民調中雙雙贏過賴清德。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《聯合報》最新公布的總統民調，不管是三腳督的情勢或藍綠對決，國民黨的潛在參選人均微幅領先民進黨參選人、副總統賴清德。對此，國民黨台北市議員鍾沛君1日就在臉書發文大讚，這份民調對國民黨來說是「久旱逢甘霖」，而民調能反彈的關鍵就在於新北市長侯友宜及鴻海創辦人郭台銘近日展現的領導力與氣魄。

鍾沛君表示，這份民調對國民黨來說，可說是久旱逢甘霖，在「三腳督」的戰局中，侯友宜與郭台銘雙雙贏過賴清德與民眾黨柯文哲。有望廓清過去一個多月的低迷，讓國民黨重新熊熊燃起，政黨輪替的鬥志。但她也坦言，連她都不禁思索民調反彈的關鍵。

而鍾沛君認為答案就是「領導力與氣魄」。她舉例，侯友宜近期積極出訪新加坡，儘管新北市總質詢提前，正反看法都有，但對於侯粉或藍粉來說，是終於看到侯友宜市長「撩落去」，展現爭取大位的意志與手段；至於郭台銘，合縱連橫，效果顯著，她提到，郭台銘拋出「完全解密高端」，還有「重新啟用核四」，都是她曾經提過的政見，是她參選立法委員的使命，當聽到郭台銘董事長大聲提出這兩項承諾，只能說是振奮人心，在野挑戰執政，說來道理也沒那麼複雜，民進黨不敢做，做不到的，國民黨勇敢主張，全力以赴就是了。

因此，鍾沛君也向侯友宜及黨主席朱立倫喊話，就算郭台銘沒能出線，這兩項主張也應該被列為國民黨共同政見，對全國百姓的神聖承諾。