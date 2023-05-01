勞保基金「日增20億負債」　藍嗆蔡英文「勞工是最好騙的一塊」

▲國民黨團召開「低薪! 長工時! 年金破產!蔡政府如何面對心中最軟的勞工」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（1）日是五一勞動節，台灣已經位居全球最長工時的第四名，工作時數超過2000小時，台灣勞工超過68%領不到平均薪資，而年輕勞工進入職場後，面對低薪、窮忙，多數人選擇回家躺平，台灣經濟將面臨最嚴酷的考驗。國民黨團今召開記者會，沉痛指出蔡英文總統口中「心中最軟的一塊」的勞工，只是「最好騙的一塊」，只是選舉時的籌碼。執政7年的蔡政府，當初四大勞工政見無一兌現。

副書記長吳怡玎表示，蔡政府執政已經7年，其實可以將很多攸關勞工權益的法案法制化，包括《最低工資法》在內，吳怡玎認為，民進黨只想用發紅包的手段，只願一次次調整、一次次做為大內宣，但只要將《最低工資法》入法，勞工就能獲得最好的保障，依據GDP成長、物價波動幅度，為勞工調整基本薪資，但蔡政府不願做。

其次在勞保年金改革部分，吳怡玎指出，蔡政府完全沒有長遠規劃，每次以預算編列方式撥補勞保基金，難道勞工還要看總統、行政院長的臉色、心情，以發紅包方式撥補勞保虧損嗎？還是勞工只是民進黨的選舉籌碼？吳表示，現在年輕勞工是錢少、事多、沒有家，近三年實質性經常薪資都呈現負成長，貧富差距越拉越大，半數勞工年薪低於50.6萬元，超過68%的勞工領不到平均薪資。111年本國勞工經常性實質薪資為46,838元，但青年人的薪資只有34,019元，付完房租、生活基本開銷後，根本存不到錢，又如何能買房？

不到50萬餘的年薪，得20年不吃不喝，才能存到1千萬元，只能在台北買到小小套房，吳怡玎要問蔡政府，所謂三十而立，是要現在年輕人怎麼立？不敢結婚、生小孩，或者直接躺平，領低薪、又窮忙，不如直接回家躺平，從此再也回不了職場，國家經濟就此衰敗。

國民黨團呼籲蔡政府，請嚴肅看待、支持國民黨團送到立院的三大勞工法案：《證券交易法》第14條，限制上市櫃公司董監事酬勞、《中小企業發展條例》第36條之2，鼓勵中小企業為員工加薪、《公司法》第235條之1，分派員工酬勞，給於當年度企業盈餘一定比例，不得低於同業。

藍委賴士葆痛批，蔡政府提出的勞工政見全部跳票，包括了：改善青年低薪、最低工資法立法、基本工資三萬元、勞保年金改革。這四項政見與勞工息息相關，面對物價不斷上漲，蔡政府不斷宣稱調整多次基本薪資，但勞工幾乎無感。

賴士葆指出，勞工實質經常性薪資成長率，在2021（全年）為-0.04％、2022（全年）為-0.15％、2023年1月為-0.72％。數字會說話，這些數字代表了這幾年在蔡英文總統主政之下，不斷吹噓外銷出口成績有多好，上市櫃公司獲利有多好，但是勞工薪資如何呢？

台北市議員李彥秀表示，更重要的是，蔡政府對於《最低工資法》制定投保的級距，從2016年勞保投保最低工資級距者佔19.17%，2021年投保勞保最低工資級距者佔23.23%，這也就是說，勞工領取最低薪資的比例人數逐年增加。李彥秀質疑，為何《最低工資法》遲遲未能制定？許銘春部長對外稱，過去7年調整了6次最低薪資，但蔡政府難道不知道，通膨吃掉了調整後的薪資嗎？若能將《最低工資法》入法，就能夠依法滾動式調整勞工薪資。

李彥秀指出，當蔡政府要大內宣時，就說台灣經濟發展是20年最好的時刻，但要提到為勞工加薪時，卻又說大環境不佳，要勞工們共體時艱，這難道不是把勞工當最「最好騙的一塊」？蔡政府無心、無能、無感，台灣勞工面對現狀，能不憤怒嗎？