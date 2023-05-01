好市多A肝莓果風暴！王鴻薇爆3月美國早已通報　要求下架、賠償

▲好市多販賣「科克蘭綜合莓」，經查驗混有A型肝炎病毒。國民黨立委王鴻薇要求食藥署立即開罰好市多並協助民眾接受賠償。（圖／取自王鴻薇臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，由於購買人數眾多，引發恐慌。國民黨立委王鴻薇今（1）日根據消基會資料指出，今年3月美國已發出通報，好市多早就應該依法預防下架回收，業者卻還繼續販售；主管機關食藥署應該發布消費警訊，對企業進行行政查核或封存，通通沒有處理，王鴻薇要求食藥署開罰好市多，協助民眾求償。

王鴻薇指出，事實上相關冷凍莓果的問題，今年三月美國就已經發出通報，好市多早就應該依法預防性下架以及回收，業者卻還繼續販售，主管機關食藥署也應該發布消費警訊、對企業進行行政查核或封存，但通通沒有處理，要求食藥署立即開罰好市多並協助民眾接受賠償，同時目前許多購物平台都還看得到相同產品，應立即要求平台下架產品以及禁止再從國外輸入，截至目前好市多進口的9427包已賣出。

王鴻薇補充，有些冷凍草莓是由奧勒岡州的「美景水果公司」於2022年進口，貨源來自墨西哥下加州，其中經銷通路就包括好市多，全美一共8例個案， 8例之中有2名個案住院。事實上三月美國就已經發出通報，好市多本應按食品安全衛生管理法第7條第5項規定「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。」然而卻未依法處理，公司應負相關責任，依法受罰賠償受害民眾。

王鴻薇也說，美國三月就發出通報，但是食藥署未依食品安全衛生管理法和消費者保護法相關法條依法發出消費警訊，亦未對企業進行行政查核或封存，以致讓消費者吃進有風險的食品，是否有失職也要請相關單位調查清楚，而目前消基會也調查部分網路購物平台仍販售有「科克蘭綜合莓」，目前當務之急，要求主管機關應全面回收下架問題商品，並積極加強邊境檢查，以免再有消費者誤食風險商品，惡害人民健康。