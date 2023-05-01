選個不一樣的CEO！郭台銘高雄拜票爭取出線：有把握拚經濟

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘力爭國民黨內2024總統提名，今(1日)南下高雄拜票，與地方藍營人士座談爭取支持。郭台銘接受媒體聯訪時表示，希望在這短短的10幾天以內能夠出線，出來為全國百姓服務，「選一個不一樣的CEO治理台灣！」

▲郭台銘南下高雄與地方藍營人士座談會。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

國民黨總統提名即將在5月定案，郭台銘和新北市長侯友宜展開「郭侯爭霸」，雙方民調差距相當接近，勝負尚在未定之天。今郭台銘表示，希望能夠獲得大家支持，在這短短的10幾天內出線，出來競選總統，為全國百姓服務，有把握將台灣經濟帶上新的境界，「選一個不一樣的CEO治理台灣，把經濟發展起來，人民有錢，政府有責任！」

有媒體提問，高雄韓粉多，要如何與他們溝通？郭台銘回應，當然很多韓粉、甚至柯粉、侯粉、賴粉，「我講過，全國百分之百的民眾，只要他們支持和平、經濟、清廉，認同我這6個字；只有和平，台灣才有經濟繁榮，只有經濟繁榮，才有尊嚴，政府的效率，首先要清廉，昨天我在台北講過，如果有任何清廉我做不到，任何百姓都能罷免我。」

針對與侯友宜民調相當接近，郭台銘則說，沒有很仔細去看民調，「我認為我只相信自己努力夠不夠，我很認真、很努力，過去48年經營企業，現在我是轉換跑道，帶領全台發展經濟，我很有信心，取得百姓的支持與信任，我認為我有比較大的把握，把經濟搞好，帶台灣走出逆境，有錢、有科技實力、有尊嚴，才有談判的本錢。」