「全新特斯拉掉天坑」2天沒人理　租車代步...車主嘆：已經被拋棄

▲竹北天坑特斯拉車主說，截至今日午間為止，還沒有任何一個單位跟他聯絡。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

竹北天坑特斯拉意外發生超過48小時，事發當日晚上車主驚魂未定，只要一想到差那麼一點點就坐在「特斯拉大怒神」上面就非常恐慌，除了工作，這台特斯拉也是為了才出生沒多久的孩子買的，看著特斯拉後座佈滿碎玻璃的安全座椅，車主說自己感到十分害怕。

可能是與特斯拉墜地底的時間只差了大約半小時，也可能是平常這台車本來就是為了老婆、孩子買的，車主說，自己雖然慶幸人沒事，還好老婆、孩子不在230萬的新車上，但慶幸之餘，驚魂的經歷確實已經讓他產生陰影。

事發當日，特斯拉正在上拖吊車時，一位自稱工地主任的男人找上他，車主主動拿出名片(聯絡方式)給對方，結果對方只留下「我們會再聯繫你」就沒下文了，自己甚至連對方姓名、聯絡方式都沒有，也不知道自己要找誰，只能被動等通知。

▲▼車主與報廢特斯拉一起回到車廠，看到後座的安全座椅佈滿碎玻璃，讓他感覺一陣後怕。（圖／車主提供）





遭天坑吞沒的特斯拉車主今日再向記者證實，「至今仍沒有任何一個單位與我連絡」。由於工作性質需要不同縣市往來，只好先花3萬元租一個月的代步車，車子下周才會拿到，這兩日還是靠Uber上班。

只是事發至今已超過48小時，不管是公部門還是建商，甚至27日當日一大群在現場、他身邊瘋狂直播、拍照的民意代表，仍然沒有一個人、一個單位找他，讓他直言「感覺真的很糟」，記者問他「會不會擔心最後不了了知，就這樣被拋棄？」他無奈地說：「現在就已經被拋棄了。」

▲▼天坑特斯拉經原廠檢查，確定主結構毀損嚴重，只能報廢。