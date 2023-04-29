「特斯拉天坑」成地雷...最新畫面曝　竹北人不敢靠近：開車必繞開

記者陳凱力／新竹報導

「竹北天坑」吞特斯拉至今逾48小時，當日(27日)下午檢察官帶隊進入建案地下室勘查，昨(28)日上午竹北市長鄭朝方帶了2位結構技師前往現場，同日下午里長毛振福也帶了1位結構技師、縣議員邱靖雅、竹北市公所機要張益豪前往現場請教專業建議，同日建商則發表聲明表示，「本次路面塌陷與本公司應無直接關係」，而《ETtoday》也直擊天坑最新的現場畫面。



▲竹北天坑對附近住戶造成陰影，其他社區民眾也說不敢靠近，開車一定繞道。（圖／記者陳凱力攝，下同）



▲▼目前豐采520已勒令停工，後續要如何全面檢驗，還是一大問題。





昨(28)日上午縣府與市公所達成共識，要求建商「豐邑建設公司」將「豐采520」建案周邊道路進行地面雷達檢測，不過，「地面雷達」的作法仍有疑慮。據昨(28)日下午，由里長毛振福找來專業結構技師勘查，由議員邱靖雅總結表示「地面雷達並非絕對」。

全程陪同勘查的邱靖雅說，地面雷達有深度限制，再者地面下的瓦斯管線、自來水管線等等都會影響探測數值，「準確機率大約只有50%」。

今日天坑現場於上午9時許動工，據了解，原本的10米*3米坑洞因為作業需求，所以另外需要拓寬(開挖)，由於坑洞內還有瓦斯、水、電…等管路，需待這些單位一一前往將管路切斷、整理才能進行回填，為了讓管路工作進行順利，今日下午混泥土車也進場將坑洞稍微填平，至於需要多久才能完成管線、回填等工程，現場人員也表示目前不清楚。

而附近居民向記者抱怨，民代的「口水究責」、「臉書究責」根本都是作秀，居民要的就是有一個專業、可信的人或單位，可以告訴他們，「接下來要怎麼做，哪些安全、哪些危險，哪些檢查有用，哪些檢查盲點太多…」，而不是坍了停工-回填復工、再繼續坍了停工-回填復工…居民每天提心吊膽，身家性命受到威脅，「不曉得腳下站的這塊地什麼時候就要掉下去」。

甚至連遠一點的社區民眾都直言「開車會避開那區」、「盡量不過去那區」。

▲鄰近社區民眾說，大家都會避開那區，尤其開車一定不會靠近。