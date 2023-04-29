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旅宿業共拚觀光！花蓮住宿抽特斯拉　旅宿拼人數前5名通通有獎

▲▼花蓮旅宿業規模在全台數一數二，提供多元的住宿選擇，縣府攜手旅宿業者共同拼觀光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮旅宿業規模在全台數一數二，提供多元的住宿選擇，縣府攜手旅宿業者共同拼觀光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮日前再推出「永續遊花蓮獎勵方案」，針對自由行及旅行社推出獎勵措施，活動自4月1日起至11月30日，去年活動有1萬3,000多房的旅客參加抽獎，帶來超過1億7,200萬元觀光效益，本次為了再擴大活動宣傳力道，推出旅宿推廣獎，鼓勵花蓮旅宿業合力推廣自由行抽獎活動，凡旅客住宿登錄抽獎最多之「旅館」及「民宿」業者前五名，分別獎勵五萬及三萬元。

▲▼花蓮旅宿業規模在全台數一數二，提供多元的住宿選擇，縣府攜手旅宿業者共同拼觀光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮的旅宿業規模在全台數一數二，包含6家觀光旅館、157家旅館及1,787間民宿，提供多元的住宿選擇，更有親子友善、寵物友善、自行車友善、溫泉旅館、異國風情等特色旅宿。同時縣府也輔導共131家業者通過「ISQM國際服務品質認證」，通過家數為全國第一，讓不同需求的遊客到花蓮都能享受到滿意又高品質的住宿體驗。

本次推出的自由行抽獎活動，與旅宿業共同拚出觀光消費力，今年的獎勵方案特別新增旅宿推廣獎，吸引旅宿業者參與獎勵方案的推廣，一起拚觀光。

旅客只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往本活動任三項指定旅遊點，至活動網站登錄即可參加抽獎，將有機會把Tesla汽車帶回家。而針對旅宿業者推出之旅宿推廣獎，凡旅客住宿登錄抽獎最多之「旅館」業者前五名，每名獎勵五萬元，旅客住宿登錄抽獎最多之「民宿」業者前五名，每名獎勵三萬元。

▲▼花蓮旅宿業規模在全台數一數二，提供多元的住宿選擇，縣府攜手旅宿業者共同拼觀光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

同時推出的花蓮旅行社獎勵方案，活動期間旅行社帶20人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿，並前往任三項指定旅遊點，每晚可申請5,000元帶團獎勵金，最高可申請1萬5,000元。而旅行社將指定活動或指定遊程列入行程，還可額外獲得加碼獎勵金2,000元。

▲▼花蓮旅宿業規模在全台數一數二，提供多元的住宿選擇，縣府攜手旅宿業者共同拼觀光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此外交通部觀光局推出「交通部加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」，旅行社招攬或接待至少3天2夜的入境團體，按人數規模及停留夜數，每團最高核發5萬元獎勵金，因此若境外旅遊，團體來花蓮，可由國內接待旅行社同時申請花蓮縣政府及交通部觀光局兩項獎勵。

今年的自由行及旅行社獎勵指定旅遊點包含七星潭、大農大富平地森林、瑞穗溫泉區、玉里安通溫泉區、石梯坪及March洞等多項自然景點，加上縣府今年推出之「花蓮絕美步道」活動的20條步道。

▲▼花蓮旅宿業規模在全台數一數二，提供多元的住宿選擇，縣府攜手旅宿業者共同拼觀光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

指定活動則有夏戀嘉年華、紅面鴨 FUN 暑假、原住民族聯合豐年節、星光音樂會、Fali Fali音樂會及太平洋溫泉季等熱門活動。有了豐富的人文活動結合山海風光，必能讓每個時期來到花蓮的旅客都有不同的感受，使人流連忘返，縣長徐榛蔚歡迎大家一同來體驗花蓮之美，留下與花蓮的合照，登錄上傳活動網頁，還有機會將Tesla大獎開回家，詳情請搜尋「永續遊花蓮」。

詳細活動資訊請見自由行抽獎活動網頁：https://trip.hl.gov.tw/
旅行社獎勵方案活動網頁：https://gtravel.hl.gov.tw/。
 

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