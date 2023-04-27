砸3億招4800大客車駕駛！2場徵才補183人　業者：老招沒吸引力

▲公總推出大客車駕駛徵才就業獎勵方案，協助客運和遊覽車招募駕駛。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

客運、遊覽車鬧駕駛荒，公路總局砸3.4億元祭「大客車駕駛徵才就業獎勵」，新手最高領13.7萬元補助，目標協助業者招4800人，全台要舉辦6場徵才，迄今已辦兩場媒合183人，業者嘆駕駛員缺工嚴峻，媒合人數寥寥無幾，招募活動和徵才獎金都是失去吸引力老招。公總表示，獎勵招募為期1年，未來人數會更多。

公路總局耗資3.4億元祭出「擴大徵才穩定就業留才方案」，依照應徵條件不同，錄取受雇新手遊覽車駕駛最高每人可領13萬7273元，客運新手駕駛最高可領12萬2100元，包括駕駛訓練費補助、生活津貼補助，以及任職滿3個月到1年還有就業獎勵金最高6萬元，徵才獎勵自今年3月起到明年2月底。

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公路總局為協助業者徵才，全台規劃舉辦6場招募活動，目前高雄、台北已舉辦，其中4月15日高雄場成功媒合人數共116人、4月22日台北場成功媒合人數共67人。

接下來4場將在5月輪番登場，包括5月6日在宜蘭火車站前、5月13日在台南轉運站、5月20日在台中監理所、5月27日在桃園客運總站。

不過有不具名客運業表示，目前徵才活動媒合的應徵駕駛人數寥寥無幾，駕駛員缺工情勢十分嚴峻，客運業者與遊覽車業者勞師動眾，結果填寫招募資料的只有個位數，更何況最後招募報到恐更少，招募活動跟擴大徵才獎金都是失去吸引力的老招，應引進外籍專業技能移工才能解決人力荒，開放取得台灣大客車駕照的專業技能移工，自然會有駕訓學校前往東南亞設立專業駕訓學校。

中華民國遊覽車客運公會全聯會理事長魯孝亞則表示，公部門願意補助協助徵才，業者很感謝，有協助總比沒有協助好，且這次補助徵才還將遊覽車也納進來，不過來應徵人數有限，比較頭痛的地方在應徵遊覽車駕駛，要有2年以上大客車經歷，因此新手來應徵都先跑去客運業，持有大客車駕照就可以開，因此預估應徵遊覽車者可能不到1成。

魯孝亞表示，要解燃眉之急，建議可先檢討法規，放寬65歲到68歲駕駛除開交通車以外，在跑通勤交通車時段中間，鬆綁跑婚喪喜慶、飯店接送、送機等行程，稍微紓解駕駛人力荒。

▲公總推出大客車駕駛徵才就業獎勵方案，協助客運和遊覽車招募駕駛。（圖／記者李姿慧攝）

此外，魯孝亞強調，遊覽車駕駛2年門檻太高，現行車輛設計較安全且有輔助系統，工時也有嚴格管理，道路設計不良也都改善，風險性下降，建議可先放寬9人座等乙類大客車持有大客車駕照就可駕駛，另駕駛乙類大客車約半年或一年，搭配專訓，就可放寬駕駛甲類，國外管理強化的是駕駛回訓和訓練制度，台灣著重駕駛年限，盼可因應時代趨勢檢討法規。

公路總局則表示，去年推出徵才獎勵不到半年，協助客運業徵才492位，今年擴大辦理更納入遊覽車業，目標希望協助客運招募1800名駕駛，協助遊覽車業招募3千人，去年疫情比較嚴峻，現已恢復正常生活，民眾對運輸業和觀光旅遊業需求高，運輸工作前景可期，願意從事意願也會提高，媒合人力不是只有那6場活動，從3月到明年2月底業者招募聘用都可受到補助，只看徵才活動媒合人數不準。

公路總局指出，遊覽車駕駛人力資格能不能放寬，要考慮駕駛人員行車安全和能力問題，法規可以檢討，但與媒合人力無關；此外，客運業是否引進外籍人員，涉及整體國家運用外籍勞工政策，要由勞動部整體考量，國內大客車駕駛人通常不是只有開車，還要跟乘客互動，甚至去溝通，外籍人力上是否能做到都要一起考量，不是單純會不會開車問題。